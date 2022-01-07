Какой сегодня праздник 8 января

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Сегодня, 8 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают 10 самых разных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Собор Пресвятой Богородицы

На следующий день после праздника Рождества Христова, 8 января по новому стилю, православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.

В этот день Православная Церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, ставшей избранным орудием Промысла, родившей Спасителя. Именно потому, что Пресвятая Дева является Той, от которой родился, воплотился Спаситель наш Иисус Христос, и установлен этот праздник ее чествования сразу после Его Рождества.

Собором этот день называется потому, что в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы (например, Ее Зачатие, Рождество, Благовещение и пр.) в данный день совершается общее (соборное) празднование и других лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу.

Так, вместе с Богоматерью, в празднование Собора также совершается память тех, кто по плоти был близок к Спасителю: святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова (брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника), который сопровождал вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.

Праздник иконы Божией Матери «Милостивая-Киккская»

По преданию, икона Божьей Матери «Милостивая-Киккская» была написана святым апостолом Лукой. Вместе с двумя другими написанными им образами он отослал ее в Египет. Оттуда образ был переправлен в Царьград (Константинополь), чтобы сохранить святыню от гонителей христианской веры.

Несмотря на многочисленные нападения на корабль, образ достиг берегов Константинополя и хранился там в царских чертогах вплоть до 12 века, после чего был торжественно перевезен на остров Кипр.

До сих пор к помощи этой иконы прибегают люди, исцеляются от бесплодия, женских болезней, по молитвам к Киккскому образу на землю нисходит дождь в засушливую погоду.

Лики Богоматери и Богомладенца на иконе «Милостивая-Киккская» по установленному в древности обычаю закрыты от взора людей плотным покровом, который никогда не снимается. Даже когда монахи меняют покров по ветхости, они выносят образ из храма, поднимая и обращая его к небу. По сохранившемуся на Кипре преданию, тот, кто осмелится приоткрыть пелену, — может ослепнуть.

День повитух (Бабьи каши)

Бабьи каши — день народного календаря у славян, отмечался русскими и белорусами 26 декабря или 27 декабря, болгарами — 8 января, сербами — 28 декабря. В обрядах дня присутствовали следы культа Параскевы Пятницы, который, в свою очередь, восходит к почитанию Великой богини-матери.

Также сегодня, 8 января, отмечают такие праздники:

- День войны с бедностью (War on Poverty Day) в США

- День умасливания гремлинов

- День компьютерного набора (Typing Day)

- День распространения микробов радости (Joy Germ Day) в США

- День английской ириски (National English Toffee Day)

- Фестиваль женщин (Гинайкратия) в Греции

- День содружества в Северных Марианских островах

Сегодня именины празднуют: Еварест, Ефим, Константин, Констанций.

Что происходило 8 января в прошлые годы

1861 - В России вышел первый номер журнала «Вокруг Света»старейшего русского, советского и российского научно-популярного и страноведческого журнала.

1942 - Началась Ржевско-Вяземская наступательная операция.

1957 - Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом США по шахматам. По версии журнала Chess Informant, Бобби является лучшим шахматистом XX века.

1959 - Шарль де Голль становится президентом Французской Республики.

1961 - Французы на референдуме проголосовали за предоставление Алжиру независимости.

1977 - В Москве прогремело 3 взрыва: на улице 25 Октября, в магазине на площади Дзержинского и в вагоне поезда метро между станциями «Измайловский парк» и «Первомайская».

1988 - Подвиг девятой роты у высоты 3234. Бой у высоты 3234бой за господствующую высоту над дорогой в город Хост (Афганистан) между частями Советской Армии и вооруженными формированиями афганских мятежников.

1994 - с космодрома Байконур осуществлен запуск российского пилотируемого космического корабля Союз ТМ-18.

2004 - Прошла церемония «крещения» морского суперлайнера «Queen Mary 2».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 января. Какие праздники будут завтра?

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