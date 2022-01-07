Бизнес
Эксперт спрогнозировал курс доллара в этом году
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По мнению банковского аналитика, рубль по-прежнему является достаточно уязвимым.
В течение этого года доллар США почти на десять пунктов подорожает по отношению к развитым валютам, заявил «Прайму» главный аналитик отдела экономического анализа Центра аналитики и экспертизы «Промсвязьбанка» Егор Жильников.
По его прогнозу, в наступившем году доллар будет стремиться к отметке 105 пунктов по индексу индекс DXY. Сейчас этот показатель составляет 96,5. Рост американской валюты будет обусловлен поддержкой Федеральной резервной системы, а также оттоком капиталов в наличность в виде долларов.
Что касается курса к рублю, то в среднем он будет составлять 75,5 рубля, к концу года этот показатель достигнет 76,5 рубля. Эксперт отметил, что рубль продолжает выглядеть довольно уязвимо. На динамику доллара по отношению к отечественной валюте будут влиять такие факторы, как геополитическая ситуация и новости, связанные с новым штаммом коронавируса. Кроме того, рубль будет ослаблен падением цен на нефть.
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