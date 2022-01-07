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Бизнес

Эксперт спрогнозировал курс доллара в этом году

10:36 пятница, 7 января 2022
Эксперт спрогнозировал курс доллара в этом году

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По мнению банковского аналитика, рубль по-прежнему является достаточно уязвимым.

В течение этого года доллар США почти на десять пунктов подорожает по отношению к развитым валютам, заявил «Прайму» главный аналитик отдела экономического анализа Центра аналитики и экспертизы «Промсвязьбанка» Егор Жильников.

По его прогнозу, в наступившем году доллар будет стремиться к отметке 105 пунктов по индексу индекс DXY. Сейчас этот показатель составляет 96,5. Рост американской валюты будет обусловлен поддержкой Федеральной резервной системы, а также оттоком капиталов в наличность в виде долларов.

Что касается курса к рублю, то в среднем он будет составлять 75,5 рубля, к концу года этот показатель достигнет 76,5 рубля. Эксперт отметил, что рубль продолжает выглядеть довольно уязвимо. На динамику доллара по отношению к отечественной валюте будут влиять такие факторы, как геополитическая ситуация и новости, связанные с новым штаммом коронавируса. Кроме того, рубль будет ослаблен падением цен на нефть.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти России неожиданно закрыли финансирование ФЦП в Крыму. Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» досрочно прекращена, вместо нее будет реализовываться государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

Годовая инфляция в России достигла максимума за шесть лет. В 2021 году инфляция в России составила 8,39%, следует из предварительной оценки Росстата.

Власти Севастополя обещают инвестиционный бум, но только через три года. Собственные доходы Севастополя в настоящее время позволяют закрывать не более половины всех расходных статей, остальные финансы поступают за счет межбюджетных трансфертов разных уровней.

В Крыму смогли потратить почти все деньги ФЦП. Кассовое исполнение мероприятий региональной федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма в этом году составило 99,3%.

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