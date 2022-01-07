Экономического прорыва у Севастополя не получилось

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Вызванные COVID-19 ограничения пусть и не так сильно, как в 2020 году, но тем не менее оказывали влияние на экономику Севастополя и в 2021 году. Удар в основном принимала сфера обслуживания – общепит, салоны красоты, спортивные центры и т. д., и т. п.

Например, в октябре после введения QR-кодов для посещения общественных мест общепит города лишился 80% своих клиентов. Затем Севастополь вместе со всей Россией ушел на недельные каникулы, что также негативно сказалось на доходах бизнеса.

Впрочем, продлилось это не очень долго. В конце декабря губернатор Михаил Развожаев снял QR-кодные ограничения с общественных заведений.

В целом же в 2021 году частный сектор не только устоял, но даже показал рост.

По словам директора департамента экономического развития Севастополя Дениса Профатилова, на 1 августа 2021-го в Севастополе было зарегистрировано 23285 субъектов МСП, это на 343 субъекта больше, чем годом ранее.

«На 1305 человек, или на 2,8%, выросла и среднесписочная численность их сотрудников. Плюс 5736 самозанятых граждан. И это – несмотря на ковидные ограничения!» – подчеркнул он.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев пояснил, что мелкий и средний бизнес в сфере обслуживания в основном нашел новые формы работы. «А кто не нашел, наверное, был чужим на этом рынке. То есть произошло некое самоочищение — остались те, кто может приспособиться, кто действительно предприниматель», — сказал он.

Что касается ситуации в базовых отраслях города, которые согласно Стратегии развития Севастополя должны стать экономическими драйверами региона, никакого прорыва здесь не произошло.

Перспективы создания судостроительного и судоремонтного кластера по-прежнему туманны.

В октябре во время отчета перед заксобранием Профатилов в очередной раз сообщил о планах по созданию судостроительного кластера, в состав которого войдут Севморзавод, 13-й судоремонтный завод, Ремкор, «Севмормаш-2М», «Персей» и другие предприятия. С этой идеей еще носился опальный Дмитрий Овсянников, а затем «флаг» кластера подхватил и действующий губернатор Михаил Развожаев.

В этот раз, по словам Профатилова, дело реально движется. Вопрос только куда? Не так давно министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о планах передачи части территорий Севморзавода под девелопмент. Эта новость, мягко говоря, настораживает.

Насчет разворачивания рыбопромышленного кластера в Севастополе определенные успехи в этом году были.

По словам бывшего директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадима Кирпичникова, в 2021 году в городе планировали произвести 52 тонны мидий и устриц.

«Но только по мидии мы выходим в этом году более чем на 300 тонн производства, а по устрице более 100 тонн», — рапортовал экс-чиновник.

А вот севастопольские рыбаки по-прежнему находятся в ожидании обновления парка судов. Средний возраст траулеров и сейнеров 40–45 лет.

«Но наш средний траулер сегодня стоит 70–80 миллионов рублей, а такой же новый, сделанный на российских мощностях, будет стоить 1,5 млрд рублей. То есть мы должны 900 миллионов на одно новое судно найти», – сказал ForPost глава Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.

Без поддержки государства обновить рыболовный флот фактически невозможно. «Построить новый флот нашим рыбакам не под силу», – признает Сивочуб.

В настоящее время в Минпромторге прорабатывается идея лизинга для рыбопромыслового флота. Но когда она будет представлена, пока не ясно.

Небольшие подвижки наметились в деле развития высокотехнологичной индустрии. В октябре архитектурно-художественный совет города Севастополя поддержал проект реконструкции производственного помещения бывшего завода «Муссон», так называемого «Одеколона». Речь идет о создании второй очереди IT-парка, который был запущен в Севастополе в 2018 году. Сейчас в комплексе уже работает 15 компаний.

В сфере виноградарства, еще одной приоритетной сфере города, в этом году рекорды также не ставили. Сельскохозяйственные предприятия Севастополя в 2021 году собрали более 20 тыс. тонн винограда. «Это на 23% больше прошлогоднего показателя», – радостно рапортовали в пресс-службе городского правительства. Однако в 2019 году аграрии собрали 21,7 тыс. тонн.

Зато в конце года севастопольское вино высоко оценил именитый журнал Forbes. Эксперты издания включили продукцию местных виноделов в тройку лучших вин России.

Ну и еще один приоритетный сегмент экономики Севастополя – туризм показал довольно внушительный рост.

Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, туристов в Севастополе в этом году было даже больше, чем в докоронавирусном 2019 году.

«Турпоток вырос на 12,7 %. По оперативным данным, на 1 сентября 2021 года Севастополь посетили 440 тыс. человек. В 2019 году город принял 418 тыс. человек, а в 2020 году – 345 тыс.», — заявила заместитель губернатора Мария Литовко.

Такой интерес к Севастополю объяснить несложно. Многие привлекательные с точки зрения туризма страны в этом году из-за коронавируса не отличались особым гостеприимством. Поэтому россияне переключились на внутренний рынок.

Спустя семь лет Севастополь продолжает быть крайне зависимым от федеральных денег, и в обозримом будущем ситуация едва ли изменится.

Впрочем, в отличие от предыдущих периодов городские власти уже получают недвусмысленные сигналы из федерального центра. Министр экономического развития России Максим Решетников во время посещения Севастополя прямо сказал, что региону пора начинать зарабатывать.

Как «бюджетную наглость» и «безответственность» оценила поведение руководства Севастополя профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. В эфире радио «Эхо Москвы» она подчеркнула, что все регионы России сейчас находятся в непростой ситуации, и 43 из них федеральное финансирование урезали, а Севастополю, наоборот, подняли. Профессор посоветовала руководству Севастополя вести себя скромнее и меньше просить.

О том, что город должен стать самодостаточным в течение пяти лет, депутаты первого созыва заксобрания Севастополя говорили еще в 2014 году. Даже была разработана соответствующая концепция.

«К сожалению, по независящим от нас причинам реализовать эту концепцию не удалось, хотя она была очень хорошо просчитана. И мне очень отрадно слышать, что сейчас мы стали гораздо более активно говорить о пополнении доходной части бюджета. Это исключительно важно», – сказал депутат Вячеслав Горелов во время голосования за бюджет 2022 года и последующих периодов.

Принятый бюджет выглядит явно скромнее главного финансового документа города этого года. Доходы бюджета на 2022 год составляют 61,2 млрд рублей, расходы – 61,8 млрд рублей. Для сравнения: в итоговом варианте бюджета 2021 года доходы достигли 70,5 млрд рублей, естественно за счет субвенций из федерального бюджета.

Президент России Владимир Путин в марте этого года поручил властям Севастополя и Крыма поднять уровень инвестиций до 1 трлн рублей к 2025 году. Из этой суммы на Севастополь приходится 200 млрд, то есть если разделить на три года, то выходит, что городу придется ежегодно наращивать инвестиционный портфель на сумму, сопоставимую с доходной частью бюджета.

Но и в этом деле федеральные власти больше рассчитывают на свои силы, а не на активность местных властей. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что разработана дорожная карта по выполнению поручения президента на триллион рублей. Как она будет исполнена, покажет время.

В тексте использованы материалы: Форпост

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