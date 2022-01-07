Странности
Что это было: в небе над Крымом пролетел загадочный объект
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Вечером 6 января в небе над Крымом, Кубанью и Ставропольским краем очевидцы заметили загадочный летающий объект, который перемещался по небосводу с большой скоростью.
Видео, на котором видна яркая «звезда», появилось в социальных сетях.
«Звезда в рождественский Сочельник - очень символично. Желание загадать успеешь - обязательно сбудется», - пишут в комментариях жители юга и отмечают, что явление длилось всего несколько секунд. При этом специалисты считают, что необычный небесный объект, скорее всего, является астероидом.
«Вероятно, речь идет об астероиде. Небольшой кусок камня, который сгорел в атмосфере и опасности не представлял. Возможно, это фрагмент разгонного блока ракеты, запущенной в космос в конце декабря», - пишут «Кубанские новости» со ссылкой на заведующего астрофизической обсерваторией КубГУ Александра Иванова.
По его словам, ученые проанализируют имеющиеся данные и точнее определят, что именно удалось зафиксировать видеокамерам.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Что это было: в небе над Крымом пролетел загадочный объект видео
Вечером 6 января в небе над Крымом, Кубанью и Ставропольским краем очевидцы заметили загадочный летающий объект, который перемещался по небосводу с большой скоростью.
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