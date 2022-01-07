COVID в Севастополе: оперативные данные за сутки

фото © Новости Крыма

За сутки в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией еще 58 человек.

Об этом сообщает правительство города.

Скончались три человека в возрасте от 71 года до 82 лет. 65 человек выписаны после выздоровления. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 098 человек.

В настоящий момент выздоровели 50 345 человек, 1 859 умерли. Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19.

Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Также работают мобильные пункты.

На сегодняшний день специалисты не зафиксировали ни одного случая осложнений после прививки в регионе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе отмечается новый рост заболеваемости коронавирусом. В Севастополе фиксируется новый рост заболеваемости коронавирусом.

Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет. Количество умерших - 20. Летальность 25 процентов.

Власти Севастополя назвали число заразившихся и умерших от COVID. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

«Омикрон» в России будет протекать тяжелее, чем в Европе. Волна заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России будет протекать тяжелее, чем в Европе, поскольку в европейских странах уже формировался популяционный иммунитет.