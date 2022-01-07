Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Накануне Рождества 14 крымчан умерли от коронавируса ● В Севастополе отмечается новый рост заболеваемости коронавирусом ● Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет ● Каникулы могут продлить в России из-за вспышки нового штамма COVID-19 ● Власти Севастополя назвали число заразившихся и умерших от COVID
COVID в Севастополе: оперативные данные за сутки
фото © Новости Крыма
За сутки в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией еще 58 человек.
Об этом сообщает правительство города.
Скончались три человека в возрасте от 71 года до 82 лет. 65 человек выписаны после выздоровления. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 098 человек.
В настоящий момент выздоровели 50 345 человек, 1 859 умерли. Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19.
Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Также работают мобильные пункты.
На сегодняшний день специалисты не зафиксировали ни одного случая осложнений после прививки в регионе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе отмечается новый рост заболеваемости коронавирусом. В Севастополе фиксируется новый рост заболеваемости коронавирусом.
Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет. Количество умерших - 20. Летальность 25 процентов.
Власти Севастополя назвали число заразившихся и умерших от COVID. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
«Омикрон» в России будет протекать тяжелее, чем в Европе. Волна заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России будет протекать тяжелее, чем в Европе, поскольку в европейских странах уже формировался популяционный иммунитет.
COVID в Севастополе: оперативные данные за сутки
За сутки в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией еще 58 человек.
Что это было: в небе над Крымом пролетел загадочный объект видео
Вечером 6 января в небе над Крымом, Кубанью и Ставропольским краем очевидцы заметили загадочный летающий объект, который перемещался по небосводу с большой скоростью.
Накануне Рождества 14 крымчан умерли от коронавируса
За сутки от ковида в Крыму скончались 14 крымчан. Процент летальности - 20.
Крымчане в шоке: власти готовят очередную «стройку века»
В Крыму готовится очередная «стройка века». На деньги из государственного бюджета власти полуострова собираются построить новую автодорогу, которая соединит федеральную трассу «Таврида» и шоссе Симферополь – Алушта – Ялта.
вчера
Крымчанка пожаловалась на отказ в визе США для участия в конкурсе «Миссис мира»
Крымчанка Анна Малоземова утверждает, что из-за «визовых ограничений» не сможет приехать в США для участия в ежегодном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис мира».