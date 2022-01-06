Все жилье для сдачи туристам в Крыму учтут в реестре и «пронумеруют»

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С лета нынешнего года может начаться новая эра для тех, кто сдает жилье туристам на короткий срок. Эра всеобщей легализации.

Всех владельцев туристической недвижимости в России внесут в федеральный реестр, каждый арендодатель получит уникальный идентификационный номер, отображаемый во всех рекламных объявлениях. Предоставление туржилья без идентификационного номера предлагают отнести к новому административному правонарушению.

Кроме того, арендодателям из Реестра вменят в обязанности взимать и перечислять в бюджет туристический сбор в 4%.

Но прежде всего закон определит само понятие «туристского жилья», а также распишет правила и условия его предоставления.

Все это вступит в силу, когда Госдумой будет принят проект соответствующего закона, внесенного Вячеславом Фетисовым и одобренного ФАС, Роспотребнадзором, Ростуризмом, а также общественниками от бизнеса. Об этом подробно пишут Известия.

Предполагается, что нововведение обелит рынок сдачи жилья туристам и позволит получить дополнительный доход в российский бюджет. Это напрямую коснется и севастопольцев, и крымчан.

В реестр попадут квартиры, студии, апартаменты, гостевые и частные дома и другие формы, предназначенные только для сдачи в краткосрочную аренду, а вот сдачи жилья для долгосрочного проживания мера не коснется. Ожидается, что закон будет принят уже весной 2022 года.

Эксперты издания приводят данные о том, что с началом пандемии в России вырос до доли в 75% теневой рынок сдачи жилья туристам. Севастополь, Крым и Краснодарский край в этом отношении назвали самыми проблемными регионами с максимально нелегальной работой частного гостевого сектора.

Как сообщалось, вступивший 2 года назад в действие запрет на хостелы в жилом фонде - в многоквартирных домах - сильно ударил по главному региональному бизнесу. Это сразу сделало около 10 тысяч гостиничных номеров, предназначенных для сдачи туристам в Крыму, и несколько сотен гостевых домов в Севастополе нелегальными.

Сейчас на полуострове насчитывается около 9 тысяч гостевых домов. Легально работают только около 2 тысяч из них. Интересна при этом составляющая т.н. «черного» сектора, к которой севастопольские и крымские специалисты отрасли относят туробъекты, принадлежащие гражданам Украины. Предприимчивые люди, обзаведясь российским паспортом и живя в незалежной, зарабатывают в Крыму летом на туристах, но никаких налогов российскому государству не платят.

Напомним, что власти Севастополя делают ставку на строительство крупных гостиниц и туристической инфраструктуры, так, декларировалось намерение до 2025 года привлечь в Севастополь 200 млрд инвестиций, в том числе за счет строительства новых гостиниц, в частности, в Балаклаве и на Северной стороне.

В тексте использованы материалы: Форпост

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