Происшествия
Велосипедист из Крыма погиб в ДТП в Адыгее
Житель Ростова на иномарке совершал обгон и сбил крымчанина.
В Адыгее произошло ДТП, в результате которого погиб крымский велосипедист. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария случилась в районе Майкопа на автодороге Тульский – Садовый. Ростовчанин за рулем иномарки совершал обгон и наехал на 33-летнего крымчанина. Он получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
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