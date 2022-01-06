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Происшествия

Велосипедист из Крыма погиб в ДТП в Адыгее

18:31 четверг, 6 января 2022

Житель Ростова на иномарке совершал обгон и сбил крымчанина.

В Адыгее произошло ДТП, в результате которого погиб крымский велосипедист. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария случилась в районе Майкопа на автодороге Тульский – Садовый. Ростовчанин за рулем иномарки совершал обгон и наехал на 33-летнего крымчанина. Он получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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