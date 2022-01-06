Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет ● Каникулы могут продлить в России из-за вспышки нового штамма COVID-19 ● Власти Севастополя назвали число заразившихся и умерших от COVID ● «Омикрон» в России будет протекать тяжелее, чем в Европе ● Власти Крыма рапортуют о 25-процентной летальности от коронавируса на полуострове
В Севастополе отмечается новый рост заболеваемости коронавирусом
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В Севастополе фиксируется новый рост заболеваемости коронавирусом.
В 2021 году выявляемость инфекции в городе достигла пика 8 ноября, когда было зарегистрировано 358 новых случаев. После этого показатели начали снижаться и 31 декабря достигли минимума за последние полгода – 47 вновь заболевших.
Однако уже 1 января этот показатель составит 50, а второго января – 60 человек. За минувшие сутки зафиксировано 63 новых случая.
Подросла и смертность: если в последние дни декабря и в первых числах января сообщалось о 2 -3 летальных исходах, а 31 декабря никто не умер, то вчера сообщили о 5 погибших от ковида, сегодня – о 4.
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