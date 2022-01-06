Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +11
море +10

Коронавирус в Крыму

В Севастополе отмечается новый рост заболеваемости коронавирусом

В Севастополе отмечается новый рост заболеваемости коронавирусом

фото © pravda.com.ua

В Севастополе фиксируется новый рост заболеваемости коронавирусом.

В 2021 году выявляемость инфекции в городе достигла пика 8 ноября, когда было зарегистрировано 358 новых случаев. После этого показатели начали снижаться и 31 декабря достигли минимума за последние полгода – 47 вновь заболевших.

Однако уже 1 января этот показатель составит 50, а второго января – 60 человек. За минувшие сутки зафиксировано 63 новых случая.

Подросла и смертность: если в последние дни декабря и в первых числах января сообщалось о 2 -3 летальных исходах, а 31 декабря никто не умер, то вчера сообщили о 5 погибших от ковида, сегодня – о 4.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Севастополя назвали число заразившихся и умерших от COVID. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

«Омикрон» в России будет протекать тяжелее, чем в Европе. Волна заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России будет протекать тяжелее, чем в Европе, поскольку в европейских странах уже формировался популяционный иммунитет.

Власти Крыма рапортуют о 25-процентной летальности от коронавируса на полуострове. Крымские цифры пугают весь мир.

Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за минувшие сутки коронавирусом заразились 59 человек, три пациента скончались, сообщила пресс-служба правительства города.

Общество
Небесные гирлянды: что крымчане могут увидеть ночами в 2022 году

Небесные гирлянды: что крымчане могут увидеть ночами в 2022 году

В наступившем 2022 году астрономы ожидают два солнечных и два лунных затмения. Кроме того, по информации Московского планетария, в начале года, до 7 января, на московской широте можно будет наблюдать уникальную «гирлянду» из выстроившихся в ряд планет Солнечной системы, за исключением Марса.

Власть
Крымчанка пожаловалась на отказ в визе США для участия в конкурсе «Миссис мира»

Крымчанка пожаловалась на отказ в визе США для участия в конкурсе «Миссис мира»

Крымчанка Анна Малоземова утверждает, что из-за «визовых ограничений» не сможет приехать в США для участия в ежегодном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис мира».

Коронавирус в Крыму
В Севастополе отмечается новый рост заболеваемости коронавирусом

В Севастополе отмечается новый рост заболеваемости коронавирусом

В Севастополе фиксируется новый рост заболеваемости коронавирусом.

Актуальные темы

Крымчане в шоке: власти готовят очередную «стройку века»

В Крыму готовится очередная «стройка века». На деньги из государственного бюджета власти полуострова собираются построить новую автодорогу, которая соединит федеральную трассу «Таврида» и шоссе Симферополь – Алушта – Ялта.

вчера

Власть
В Киеве определились, где будут судить Аксенова и Поклонскую

В Киеве определились, где будут судить Аксенова и Поклонскую

Уголовное дело о госизмене, которое расследуется в Украине в отношении главы РК Сергея Аксенова, экс-прокурора республики Натальи Поклонской, спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова и других топ-чиновников полуострова, будет передано на рассмотрение в Деснянский суд Киева.

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации