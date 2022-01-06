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Происшествия

В Севастополе на пляже обнаружили учебную мину

В Севастополе на пляже «Яшмовый» обнаружили учебную мину.

Об этом сообщили в севастопольском управлении МЧС.

«Предмет, обнаруженный в указанной местности, обследован специалистами и идентифицирован как учебная гальваноударная мина образца 1939 года (М-39). Находка не взрывоопасна, заряда взрывчатого вещества внутри корпуса нет. В связи с этим сотрудники МЧС России призывают граждан не паниковать. В настоящее время уполномоченными органами принимается решение о вывозе находки с места обнаружения», – говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что самостоятельно обследовать найденные подозрительные предметы не стоит.

«Случаи, когда они оказываются учебными, редки – в основном в севастопольском регионе силам Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю приходится иметь дело с боевыми единицами», – подчеркнули в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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