Власть
В Крыму проверят все дельфинарии и зоопарки на наличие лицензий
Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку цирков, зоопарков и других мест содержания животных на наличие специальной лицензии.
Об этом сообщает РИА Новости.
В депутатском запросе Бурматов просит генпрокурора Игоря Краснова дать поручение прокурорам субъектов РФ провести проверки действующих в регионах зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев, океанариумов на наличие лицензии на осуществляемую ими деятельность и на соответствие их деятельности законодательству.
Только шесть зоопарков и дельфинариев в ЮФО работают по лицензии.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе возбуждено уголовное дело за мошенничество с парковкой. Правоохранители установили, что подрядчик получил деньги за невыполненный ремонт парковки.
СНБО Украины ввел санкции против шести физлиц и 24 юрлиц, строивших Крымский мост. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против физических и юридических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста.
Крымчанку обвиняют в жестоком обращении с несовершеннолетними. Жительницу Нижнегорского района Крыма обвиняют в жестоком обращении со своими несовершеннолетними детьми.
ГИБДД Севастополя открывает «охоту» на нетрезвых водителей. С 31 декабря в Севастополе сотрудники ГИБДД проведут профилактические ночные рейды на дорогах.
На запах крови: полицейская собака в Крыму вывела на взломщика
33-летняя жительница Красноперекопска обратилась в полицию с заявлением о пропаже папки с документами, трех тысяч рублей и мобильного зарядного устройства.
Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет
Количество умерших - 20. Летальность 25 процентов.
В Киеве определились, где будут судить Аксенова и Поклонскую
Уголовное дело о госизмене, которое расследуется в Украине в отношении главы РК Сергея Аксенова, экс-прокурора республики Натальи Поклонской, спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова и других топ-чиновников полуострова, будет передано на рассмотрение в Деснянский суд Киева.
Топ-5 провальных крымских планов 2021 года
«В Крыму безостановочно и в космических масштабах улучшают инфраструктуру»: один из трюков по поддержанию этой иллюзии заключается в том, что каждый раз перед новогодними праздниками и пару месяцев после них крымские чиновники рассказывают, сколько всего будет построено, открыто и введено в эксплуатацию в наступающем году.
вчера
Ремонт водовода уже полгода отравляет жизнь севастопольцам фото
Горожане рассказали о некомпетентном и наплевательском подходе к проведению работ организацией «Современные системы реновации».