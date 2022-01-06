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Власть

В Крыму проверят все дельфинарии и зоопарки на наличие лицензий

15:09 четверг, 6 января 2022

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку цирков, зоопарков и других мест содержания животных на наличие специальной лицензии.

Об этом сообщает РИА Новости.

В депутатском запросе Бурматов просит генпрокурора Игоря Краснова дать поручение прокурорам субъектов РФ провести проверки действующих в регионах зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев, океанариумов на наличие лицензии на осуществляемую ими деятельность и на соответствие их деятельности законодательству.

Только шесть зоопарков и дельфинариев в ЮФО работают по лицензии.

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