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Происшествия

В Крыму пассажирский автобус столкнулся с легковушкой

08:38 четверг, 6 января 2022

В селе Вишневое под Белогорском произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Lanos.

Об этом сообщает прокуратура РК.

По информации ведомства, автобус ехал из Симферополя в пгт. Нижнейгорский с семью пассажирами «на борту».

«В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия никто из пассажиров маршрутного транспортного средства не пострадал. В настоящий момент организована проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры также проверят, насколько автоперевозчик соблюдал требования законодательства о пассажирских перевозках.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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