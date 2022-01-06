Происшествия
В Крыму пассажирский автобус столкнулся с легковушкой
В селе Вишневое под Белогорском произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Lanos.
Об этом сообщает прокуратура РК.
По информации ведомства, автобус ехал из Симферополя в пгт. Нижнейгорский с семью пассажирами «на борту».
«В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия никто из пассажиров маршрутного транспортного средства не пострадал. В настоящий момент организована проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Сотрудники прокуратуры также проверят, насколько автоперевозчик соблюдал требования законодательства о пассажирских перевозках.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму мужчина вызвал полицию, испугавшись камня. В Крыму пьяный мужчина вызвал полицию, заявив, что обнаружил подозрительный предмет.
В Феодосии два человека пострадали в ДТП. Крымские спасатели накануне оказали помощь пострадавшим в аварии, которая произошла в Феодосии.
С начала года в Крыму произошло уже 30 пожаров. На территории Республики Крым с начала 2022 года ликвидировано 30 техногенных пожаров, на которых пострадало 8 человек, спасено 4 человека, эвакуировано 15.
Спасатели вытащили собаку из заброшенного водозабора в Крыму. Сотрудники аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» вытащили собаку, провалившуюся в заброшенный каптаж, спасательная операция заняла почти два часа.
Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет
Количество умерших - 20. Летальность 25 процентов.
В Киеве определились, где будут судить Аксенова и Поклонскую
Уголовное дело о госизмене, которое расследуется в Украине в отношении главы РК Сергея Аксенова, экс-прокурора республики Натальи Поклонской, спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова и других топ-чиновников полуострова, будет передано на рассмотрение в Деснянский суд Киева.
Какой сегодня праздник 6 января фото
Сегодня, 6 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Крымчане в шоке: власти готовят очередную «стройку века»
В Крыму готовится очередная «стройка века». На деньги из государственного бюджета власти полуострова собираются построить новую автодорогу, которая соединит федеральную трассу «Таврида» и шоссе Симферополь – Алушта – Ялта.
19 часов назад
Водитель и пассажир чудом спаслись из затонувшего в реке авто в Крымуфото
19 часов назад
В Крыму пересыхает самая длинная река ЮБК
21 час назад
В Крыму мужчина вызвал полицию, испугавшись камня
20 часов назад
Какой сегодня праздник 5 января фото
Сегодня, 5 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.