Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +12
море +10

Власть

В Киеве определились, где будут судить Аксенова и Поклонскую

09:18 четверг, 6 января 2022
В Киеве определились, где будут судить Аксенова и Поклонскую

фото © Корреспондент.net

Уголовное дело о госизмене, которое расследуется в Украине в отношении главы РК Сергея Аксенова, экс-прокурора республики Натальи Поклонской, спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова и других топ-чиновников полуострова, будет передано на рассмотрение в Деснянский суд Киева.

Об этом сообщается на сайте Киевского апелляционного суда.

Как ранее сообщалось, Служба безопасности Украины сообщила о том, что в суд было передано дело в отношении нескольких чиновников, занимающих или ранее занимавших высокие посты в Республике Крым.

В числе фигурантов дела – Аксенов, Константинов, Поклонская, экс-глава МВД по Крыму Сергей Абисов и другие. Им угрожают 15 годами лишения свободы.

На такие действия отреагировала Наталья Поклонская. Она напомнила, что всячески пыталась дать показания СБУ и даже согласилась на интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном, чтобы «следователи, наконец, ее услышали».

По информации Киевского апелляционного суда, крымчане обвиняются в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственную смену или снос конституционного строя или на захват государственной власти.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поклонская пожаловалась на бездействие полиции в Крыму. Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская пожаловалась на бездействие полиции в Крыму после проникновения на территорию ее дома в Крыму гражданина Украины.

Тамада на чужой свадьбе: эксперты раскритиковали губернатора Севастополя. Массированный пиар губернатора Севастополя не помог ему ни стать своим среди горожан, ни доказать свою эффективность экспертам.

Взятки, потопы, протесты: восемь крымских скандалов 2021 года. Массовые задержания и аресты чиновников, скандальные ДТП с участием крымских випов, протесты крымчан против политики местных властей.

Аксенов посетовал на «кадровый голод» после арестов Новосельской и Кабанова. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «никто не хочет идти работать в органы власти из-за огромной ответственности, не говоря уже о низкой зарплате».

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет

Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет

Количество умерших - 20. Летальность 25 процентов.

Власть
В Киеве определились, где будут судить Аксенова и Поклонскую

В Киеве определились, где будут судить Аксенова и Поклонскую

Уголовное дело о госизмене, которое расследуется в Украине в отношении главы РК Сергея Аксенова, экс-прокурора республики Натальи Поклонской, спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова и других топ-чиновников полуострова, будет передано на рассмотрение в Деснянский суд Киева.

Общество
Какой сегодня праздник 6 января

Какой сегодня праздник 6 января фото

Сегодня, 6 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Главное за вчера

Крымчане в шоке: власти готовят очередную «стройку века»

В Крыму готовится очередная «стройка века». На деньги из государственного бюджета власти полуострова собираются построить новую автодорогу, которая соединит федеральную трассу «Таврида» и шоссе Симферополь – Алушта – Ялта.

19 часов назад

Общество
Какой сегодня праздник 5 января

Какой сегодня праздник 5 января фото

Сегодня, 5 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации