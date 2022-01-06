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В Киеве определились, где будут судить Аксенова и Поклонскую
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Уголовное дело о госизмене, которое расследуется в Украине в отношении главы РК Сергея Аксенова, экс-прокурора республики Натальи Поклонской, спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова и других топ-чиновников полуострова, будет передано на рассмотрение в Деснянский суд Киева.
Об этом сообщается на сайте Киевского апелляционного суда.
Как ранее сообщалось, Служба безопасности Украины сообщила о том, что в суд было передано дело в отношении нескольких чиновников, занимающих или ранее занимавших высокие посты в Республике Крым.
В числе фигурантов дела – Аксенов, Константинов, Поклонская, экс-глава МВД по Крыму Сергей Абисов и другие. Им угрожают 15 годами лишения свободы.
На такие действия отреагировала Наталья Поклонская. Она напомнила, что всячески пыталась дать показания СБУ и даже согласилась на интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном, чтобы «следователи, наконец, ее услышали».
По информации Киевского апелляционного суда, крымчане обвиняются в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственную смену или снос конституционного строя или на захват государственной власти.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Уголовное дело о госизмене, которое расследуется в Украине в отношении главы РК Сергея Аксенова, экс-прокурора республики Натальи Поклонской, спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова и других топ-чиновников полуострова, будет передано на рассмотрение в Деснянский суд Киева.
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