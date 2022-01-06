Власть
В этом году Севастополь станет рекордсменом по росту тарифов ЖКХ
фото © Новости Крыма
Повышение плановое, верхнюю границу определяют местные власти.
Платить за услуги ЖКХ в 2022 году больше на 3-6% станут во всех регионах России, а кое-где повышение выйдет за эти пределы. В разряд рекордсменов по тарифному росту помимо Санкт-Петербурга, Чечни и Татарстана попали и Крым с Севастополем.
Согласно официальному порталу правовой информации, где размещено соответствующее распоряжение Правительства РФ, в городе-регионе сумма в квитанциях по оплате за коммуналку вырастет на 6,2%. Произойдет это во второй половине года.
Напомним, что в июле 2021 года некоторые тарифы, в частности, на электричество и газ, уже поднимали на эту же величину. Повышение в несколько этапов для Севастополя и Крыма было плановым: мы «догоняли» среднероссийский уровень, тем временем и для всей страны тарифы не останавливали рост. Теперь по всей территории РФ тарифы будут повышаться один раз в год.
Рост этот фиксированный, границы определяются региональными властями.
«После анализа текущей ситуации местные власти сами определяют, насколько повысить платежи – у них есть верхняя планка, <...>. А вот воспользоваться этим максимальным значением или нет – зависит от конкретной экономической ситуации», – прокомментировал ситуацию агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Он прогнозирует, что взносы на капитальный ремонт останутся неизменными, несмотря даже на подорожание строительных материалов, а также указывает на естественное увеличение числа тех, кому будут положены льготы по оплате коммунальных услуг. Сейчас среди них, в частности, ветераны, пенсионеры по возрасту, малоимущие, по плате за капремонт - также жильцы муниципальных квартир. Кстати, оформить льготу станет проще даже тем, кто задолжал оплату.
Сейчас максимальная общероссийская планка доли семейных трат на услуги ЖКХ для попадания в льготники - 22%. Специалисты давно говорят о необходимости адресно назначать субсидию тем гражданам, чьи расходы на коммуналку превышают 15% семейного бюджета.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Симферополь потратит 28 миллионов рублей на содержание детских площадок. В бюджете Симферополя на 2022 год впервые предусмотрены расходы на содержание детских игровых площадок – 28,4 миллиона рублей.
Уже даже не смешно: севастопольцев снова удивила «покраска» газона. Газоны вдоль Камышового шоссе окрасились в зеленый цвет.
Водохранилища Крыма за месяц пополнились на 20 млн кубометров. Суммарный запас воды в водохранилищах Крыма на конец декабря прошлого года составил более 126 млн кубометров, что на 20,7 млн «кубов» больше, чем месяцев ранее.
Гражданские активисты назвали главные проблемы крымчан в сфере ЖКХ. В феврале прошлого года в Крыму началась деятельность республиканской общественной организации «Гражданский контроль ЖКХ».
На запах крови: полицейская собака в Крыму вывела на взломщика
33-летняя жительница Красноперекопска обратилась в полицию с заявлением о пропаже папки с документами, трех тысяч рублей и мобильного зарядного устройства.
Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет
Количество умерших - 20. Летальность 25 процентов.
В Киеве определились, где будут судить Аксенова и Поклонскую
Уголовное дело о госизмене, которое расследуется в Украине в отношении главы РК Сергея Аксенова, экс-прокурора республики Натальи Поклонской, спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова и других топ-чиновников полуострова, будет передано на рассмотрение в Деснянский суд Киева.
Топ-5 провальных крымских планов 2021 года
«В Крыму безостановочно и в космических масштабах улучшают инфраструктуру»: один из трюков по поддержанию этой иллюзии заключается в том, что каждый раз перед новогодними праздниками и пару месяцев после них крымские чиновники рассказывают, сколько всего будет построено, открыто и введено в эксплуатацию в наступающем году.
вчера
Ремонт водовода уже полгода отравляет жизнь севастопольцам фото
Горожане рассказали о некомпетентном и наплевательском подходе к проведению работ организацией «Современные системы реновации».