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Власть

В этом году Севастополь станет рекордсменом по росту тарифов ЖКХ

В этом году Севастополь станет рекордсменом по росту тарифов ЖКХ

фото © Новости Крыма

Повышение плановое, верхнюю границу определяют местные власти.

Платить за услуги ЖКХ в 2022 году больше на 3-6% станут во всех регионах России, а кое-где повышение выйдет за эти пределы. В разряд рекордсменов по тарифному росту помимо Санкт-Петербурга, Чечни и Татарстана попали и Крым с Севастополем.

Согласно официальному порталу правовой информации, где размещено соответствующее распоряжение Правительства РФ, в городе-регионе сумма в квитанциях по оплате за коммуналку вырастет на 6,2%. Произойдет это во второй половине года.

Напомним, что в июле 2021 года некоторые тарифы, в частности, на электричество и газ, уже поднимали на эту же величину. Повышение в несколько этапов для Севастополя и Крыма было плановым: мы «догоняли» среднероссийский уровень, тем временем и для всей страны тарифы не останавливали рост. Теперь по всей территории РФ тарифы будут повышаться один раз в год.

Рост этот фиксированный, границы определяются региональными властями.

«После анализа текущей ситуации местные власти сами определяют, насколько повысить платежи – у них есть верхняя планка, <...>. А вот воспользоваться этим максимальным значением или нет – зависит от конкретной экономической ситуации», – прокомментировал ситуацию агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он прогнозирует, что взносы на капитальный ремонт останутся неизменными, несмотря даже на подорожание строительных материалов, а также указывает на естественное увеличение числа тех, кому будут положены льготы по оплате коммунальных услуг. Сейчас среди них, в частности, ветераны, пенсионеры по возрасту, малоимущие, по плате за капремонт - также жильцы муниципальных квартир. Кстати, оформить льготу станет проще даже тем, кто задолжал оплату.

Сейчас максимальная общероссийская планка доли семейных трат на услуги ЖКХ для попадания в льготники - 22%. Специалисты давно говорят о необходимости адресно назначать субсидию тем гражданам, чьи расходы на коммуналку превышают 15% семейного бюджета.

В тексте использованы материалы: Форпост

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