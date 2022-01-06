Общество
В Черном море все чаще обнаруживаются химикаты из лекарств и косметики
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Традиционные загрязнители морских вод сдают позиции. Как влияют на черноморскую флору и фауну новые чужеродные элементы, ученые только начали изучать.
Известнейший в Севастополе научно-исследовательский Институт биологии южных морей РАН поделился результатами новейших исследований, в ходе которых выяснился факт о своеобразной смене вех в факторах загрязнения Черного моря.
Если раньше ученые чаще всего обнаруживали в морских водах пестициды, ртуть и радионуклиды, то сегодня в больших количествах находят химические вещества, используемые в производстве пластика, лекарств и даже косметических средств. Об этом подробно рассказывает статья Юлии Крымовой в «Российской газете».
Так называемые бисфенолы, содержащиеся во многих бытовых предметах из пластика, поступают в акваторию со сточными и подземными водами. Находят в пробах воды и фталаты – химические вещества из предметов личной гигиены и некоторых медицинских приборов, а еще – нерастворимые элементы косметических средств, к примеру, крема от загара.
Ведущий научный сотрудник отдела радиационной химической биологии ИнБЮМ Людмила Малахова рассказала изданию и об обнаружении в каждой пробе черноморской воды химдобавки в косметику под названием сквалан, а кроме этого, – токсичных продуктов распада лекарств ибупрофена и диклофенака.
Напомним, что ртуть, пестициды, радионуклиды и залежи метана никуда из Черного моря не делись и также остаются для него опасными, хотя их количество снизилось и вернулось на «дочернобыльский уровень». К сожалению, Севастопольская и Балаклавская бухты сейчас являются критическими районами, химическое загрязнение их донных отложений уже неустранимо. Опасно и состояние Стрелецкой бухты.
Несмотря на это, ученые обнадеживают, что экосистема Черного моря все-таки пока находится в состоянии хрупкого равновесия.
В тексте использованы материалы: Форпост
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