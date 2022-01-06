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Происшествия

Туристка повредила ногу в горах Судака

16:18 четверг, 6 января 2022
Судак

6 января в 12:10, на пульт оперативного дежурного крымских спасателей поступило сообщение о том, что в районе «Разбойничьей бухты» в Судаке туристка подвернула ногу и не может самостоятельно передвигаться.

Сотрудники МЧС Крыма связались с женщиной по телефону и определили, что она находится в районе южного склона горы Коба-Кая со сложным рельефом местности.

«Спасатели оказали пострадавшей первую доврачебную помощь, наложив вакуумную шину на поврежденную ногу. После при помощи специальных носилок доставили пострадавшую к автомобилю скорой помощи. От госпитализации жительница Севастополя отказалась», — уточнили в пресс-службе МЧС Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В крымских горах спасли туристку из Москвы с маленьким ребенком. Сотрудники МЧС провели поисково-спасательную операцию на горе Аю-Даг, разыскав пострадавшую туристку из Москвы с 3-летним ребенком.

В Ялте эвакуировали заблудившихся туристов. В Ялте в районе села Краснокаменка туристы в темное время суток сбились с пути и не смогли самостоятельно найти дорогу.

В горах под Бахчисараем потерялся мужчина. Поисково-спасательная операция прошла в Бахчисарайском районе Крыма, где накануне потерялся мужчина.

В ущелье Уч-Кош под покровом ночи искали заблудившихся туристов. Группа туристов из четырех человек, включая несовершеннолетнего, заблудилась в ялтинских горах.

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