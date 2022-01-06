Происшествия
Туристка повредила ногу в горах Судака
6 января в 12:10, на пульт оперативного дежурного крымских спасателей поступило сообщение о том, что в районе «Разбойничьей бухты» в Судаке туристка подвернула ногу и не может самостоятельно передвигаться.
Сотрудники МЧС Крыма связались с женщиной по телефону и определили, что она находится в районе южного склона горы Коба-Кая со сложным рельефом местности.
«Спасатели оказали пострадавшей первую доврачебную помощь, наложив вакуумную шину на поврежденную ногу. После при помощи специальных носилок доставили пострадавшую к автомобилю скорой помощи. От госпитализации жительница Севастополя отказалась», — уточнили в пресс-службе МЧС Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В крымских горах спасли туристку из Москвы с маленьким ребенком. Сотрудники МЧС провели поисково-спасательную операцию на горе Аю-Даг, разыскав пострадавшую туристку из Москвы с 3-летним ребенком.
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В горах под Бахчисараем потерялся мужчина. Поисково-спасательная операция прошла в Бахчисарайском районе Крыма, где накануне потерялся мужчина.
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