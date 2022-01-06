Россия направила в Казахстан части 45-й бригады ВДВ, которая «присоединяла» Крым

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Первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ прибыли в Казахстан, сообщает Минобороны России.

«Самолеты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Добавляется, что продолжается переброска в Казахстан российского миротворческого контингента со штатной техникой.

«Подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ совершили марш из пункта постоянной дислокации на аэродром погрузки «Чкаловский», Ивановского соединения ВДВ - на аэродром «Иваново-Северный», Ульяновского соединения ВДВ - на аэродром «Ульяновск-Восточный», где осуществляется погрузка на самолеты военно-транспортной авиации», - добавляется в сообщении.

45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и Александра Невского бригада специального назначения — воинская часть Воздушно-десантных войск России. Он был сформирован в феврале 1994 года на базе 218-го и 901-го отдельных батальонов специального назначения.

Этапы боевого пути полка - Первая и Вторая чеченские войны, Грузино-абхазский конфликт, Грузино-осетинский конфликт, присоединение Крыма к Российской Федерации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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