Ремонт водовода уже полгода отравляет жизнь севастопольцам

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Горожане рассказали о некомпетентном и наплевательском подходе к проведению работ организацией «Современные системы реновации».

Жители улицы Николая Музыки, а именно домов под номерами 11,13,15,17,19 и 21, возле которых проводится ремонт водовода, возмущены тем, насколько плохо организованы работы, доставляющие им множество неудобств и проблем.

Работы с июня прошлого года проводит ООО «Современные системы реновации». Главным по их производству значится Денис Абрамцов. Ремонт должен был завершиться к 25 декабря, но, судя по всему, закончится еще не скоро.

По словам горожан, работы на протяжении всего периода производятся с грубыми нарушениями, никто не убирает ни строительный, ни бытовой мусор, оставленный рабочими.

«Рабочие неоднократно оставляли работающие электро-бензо-генерераторы без присмотра во включенном состоянии во время дождя с разброшенным по земле электропроводом! При этом рядом проходят школьники из лицея МЧС. Техника работает без защитных ограждений. Постоянные нестыковки, переделки и различные нарушения говорят о некомпетентности и безответственности генподрядчика, хотя работники хвастают высокими окладами в 80-100 тысяч рублей», - пишет один из местных жителей.

При этом строители предпочитают проводить шумные работы именно в ночное время, а днем часами просиживать без дела.

«Ночной покой жильцов прерывает шум грохот бульдозеров, визг болгарок и перфораторов, бетонная пыль, вонь от работающей строительной техники и бензогенераторов. Так жители одного из домов утром обнаружили, что перед входом зияет огромная яма, из-за которой невозможно ни пройти, ни выйти из дома», - рассказывает горожанин.

После окончания промежуточных работ на участке остаются глыбы разрушенных бетонных конструкций, которые преграждают дорогу к домам, везде валяются трубы и ограждения, торчит арматура.

«Клочья нарезанной пластиковой тырсы с обломками гигантских пластиковых труб, диски от пильных инструментов, пластиковые бутылки и т.п. не убираются, а закапываются с грунтом в клумбы. Нелепо, но факт – всего лишь годом ранее были потрачены городские средства на обустройство тротуарных дорожек, клумб и зеленых насаждений», - негодуют севастопольцы.

Однажды водитель грузовика-манипулятора повредил выдвинутой опорой автомобиль одного из местных жителей. Рабочий заверил владельца машины, что «все застраховано полным КАСКО», но позже выяснилось, что данный инцидент не покрывается страховкой. Тогда водитель манипулятора пообещал компенсировать ущерб, но в итоге пропал. Представители подрядчика при этом разводят руками.

Также во время работ ковшом бульдозера повредили кабель Севтелкома, лишив часть абонентов связи. Постоянные ротации рабочих привели к тому, что при подключении были перепутаны водяные счетчики, и теперь одни абоненты оплачивают расходы соседей и наоборот. При этом водомер дома №15 засыпали трехметровым слоем грунта.

«Откапывать счетчик никто не хочет, покупать новый тоже отказываются, рабочие валят на несогласованные действия прорабов, а люди уже с прошлого года по-прежнему остаются без воды в доме», - пишут жильцы.

Местный 82-летний ветеран пытался помочь рабочим и прорабу Абрамцову разобраться в путанице, в результате чего произошел конфликт. Спустя два дня пенсионер скончался от сердечного приступа. Горожане связывают трагедию с предшествующей перепалкой со строителями.

«Вся эта вакханалия происходит не в пригороде, не в каком-то СНТ или окраине города, а в самом центре Севастополя, недалеко от уже как несколько лет заброшенного Исторического бульвара!», - возмущается автор.

По его словам, 30 декабря, видя негодование людей, рабочие расставили ограждения, засыпали грунтом ямы и разъехались отмечать праздники. Тем временем водомер одного из домов остается закопанным, жильцы так и не подключены к водоснабжению, а территория находится в ужасном состоянии.

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