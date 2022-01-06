Прогноз погоды в Крыму на четверг 6 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 6 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью около 10 градусов. Ветер юго-западный 23 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 97 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 13, ночью около 11 градусов. Ветер западный 19 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 92 до 98 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 10 до 11, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-западный 25 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 86 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 25 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 97 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 32 км/час, возможны порывы до 62 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 97 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 29 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 95 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 25 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 93 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 23 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 96 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью около 8 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 96 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 5, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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