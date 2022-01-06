Происшествия
Подросток застрял на 15-метровой отвесной скале в Симферополе
Крымские спасатели эвакуировали 14-летнего подростка, застрявшего на Петровских скалах в Симферополе.
Как сообщила пресс-служба МЧС Крыма, инцидент произошел накануне вечером.
«Спасатели прибыли на место и провели разведку. В результате было установлено, что на отвесной скале, на высоте около 15 метров от подножья находится несовершеннолетний ребенок», – говорится в сообщении.
Спасатели, используя альпинистское снаряжение, спустились к 14-летнему подростку, закрепили его при помощи страховки и спустили в безопасное место. «С парнем была проведена профилактическая беседа, впоследствии он был передан родителям. В медицинской помощи он не нуждался», – уточнили в МЧС.
Ранее сообщалось, что крымские спасатели эвакуировали джек-рассел-терьера в районе горного озера бирюзовое. Собака упала в водосборник глубиной 2,5 метра.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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