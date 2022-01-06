Подросток застрял на 15-метровой отвесной скале в Симферополе

Крымские спасатели эвакуировали 14-летнего подростка, застрявшего на Петровских скалах в Симферополе.

Как сообщила пресс-служба МЧС Крыма, инцидент произошел накануне вечером.

«Спасатели прибыли на место и провели разведку. В результате было установлено, что на отвесной скале, на высоте около 15 метров от подножья находится несовершеннолетний ребенок», – говорится в сообщении.

Спасатели, используя альпинистское снаряжение, спустились к 14-летнему подростку, закрепили его при помощи страховки и спустили в безопасное место. «С парнем была проведена профилактическая беседа, впоследствии он был передан родителям. В медицинской помощи он не нуждался», – уточнили в МЧС.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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