Небесные гирлянды: что крымчане могут увидеть ночами в 2022 году

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В наступившем 2022 году астрономы ожидают два солнечных и два лунных затмения. Кроме того, по информации Московского планетария, в начале года, до 7 января, на московской широте можно будет наблюдать уникальную «гирлянду» из выстроившихся в ряд планет Солнечной системы, за исключением Марса.

В небе же над Крымом самым красочным и интересным явлением станет несколько так называемых противостояний планет.

Интересно, что в 2022 году затмения, при которых Луна попадет в область тени Земли, произойдут во время майского и ноябрьского полнолуний, а солнечные затмения — во время апрельского и октябрьского новолуний.

«В Крыму можно будет наблюдать лишь частное солнечное затмение 25 октября. Оно продлится 4 часа и 4 минуты. Также крымчанам будет доступно полное лунное затмение 8 ноября, которое будет видно в течение почти полутора часов», — рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

При этом затмение Луны во всей красе над Крымом увидеть не получится. Ярче всего это явление предстанет перед взорами жителей восточных регионов России. Однако крымские поклонники наблюдений за небесами будут награждены хорошей видимостью планет.

Так, 5 апреля в своеобразном параде выстроятся Марс и Сатурн. А 30 апреля ожидается так называемое соединение Венеры и Юпитера. Летом 14 августа произойдет противостояние Сатурна, осенью 26 сентября — противостояние Юпитера, а зимой 8 декабря — противостояние Марса.

«Противостояние — это минимальная физическая дистанция, а соединение — минимальная угловая дистанция, то есть минимальное расстояние в проекции на небесную сферу», — объяснил термины Назаров.

По мнению астронома, противостояния планет станут как раз самыми интересными и яркими небесными явлениями 2022 года. Ведь это лучшие периоды для внимательного рассмотрения небесного тела, когда планеты находятся максимально близко к Земле и полностью освещены Солнцем.

Интересно, что сейчас кольца Сатурна так развернуты, что видны практически в любой телескоп. Угол раскрытия колец постепенно уменьшается, и в 2024 году они на время полностью исчезнут.

Принять участие в ночных наблюдениях за небесными телами, если, конечно, позволяет погода, все желающие могут на базе крымской астрофизической обсерватории в поселке Научном Бахчисарайского района: там для этого организовывается специальная площадка.

В тексте использованы материалы: Форпост

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