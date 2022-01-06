Названа дата назначения «временного мэра» Симферополя

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11 января пройдет внеочередная сессия городского совета Симферополя, на которой будет рассмотрен вопрос сложения полномочий главы администрации Валентина Демидова, а также будет назначен врио главы города.

Об этом сообщается на сайте горсовета крымской столицы. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о дате проведения конкурса на замещение должности мэра города.

«В повестку дня внеочередной сессии Симферопольского городского совета включены вопросы: о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Симферополя Демидова В.В., о возложении временного исполнения полномочий главы администрации города Симферополя, о внесении изменений в решение 1-й сессии Симферопольского городского совета I созыва «О вопросах проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Симферополя», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в конце декабря 2021 года глава РК Сергей Аксенов заявил об отставке руководителя администрации Симферополя Валентина Демидова. Сам Демидов заявил, что ему «не удалось выполнить ряд задач».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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