Происшествия
На запах крови: полицейская собака в Крыму вывела на взломщика
фото © МВД Крыма
33-летняя жительница Красноперекопска обратилась в полицию с заявлением о пропаже папки с документами, трех тысяч рублей и мобильного зарядного устройства.
Она также рассказала, что злоумышленники проникли в ее жилище, разбив оконное стекло.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили следы крови.
Подозреваемый в совершении преступления был найден в течение часа.
«Служебная собака полиции — немецкая овчарка по кличке Ильхан, подтвердила подозрения оперативников. Взяв след, она привела сотрудников полиции к квартире, где проживает подозреваемый», — уточнили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
36-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель признался в краже и отдал похищенное имущество. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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