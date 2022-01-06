На запах крови: полицейская собака в Крыму вывела на взломщика

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33-летняя жительница Красноперекопска обратилась в полицию с заявлением о пропаже папки с документами, трех тысяч рублей и мобильного зарядного устройства.

Она также рассказала, что злоумышленники проникли в ее жилище, разбив оконное стекло.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили следы крови.

Подозреваемый в совершении преступления был найден в течение часа.

«Служебная собака полиции — немецкая овчарка по кличке Ильхан, подтвердила подозрения оперативников. Взяв след, она привела сотрудников полиции к квартире, где проживает подозреваемый», — уточнили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

36-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель признался в краже и отдал похищенное имущество. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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