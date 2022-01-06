Происшествия
На набережной Алушты женщина украла новогоднюю мишуру
В Алуште прямо на набережной женщина решила отодрать новогоднюю мишуру, украшавшую фасад здание.
Видео инцидента опубликовали в соцсетях.
На видеозаписи видно, как женщина отрывает мишуру, а потом быстро уходит со своей добычей. Что особо примечательно, прохожие никак не отреагировали на событие.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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