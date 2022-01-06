Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +10
море +10

Происшествия

На набережной Алушты женщина украла новогоднюю мишуру

В Алуште прямо на набережной женщина решила отодрать новогоднюю мишуру, украшавшую фасад здание.

Видео инцидента опубликовали в соцсетях.

На видеозаписи видно, как женщина отрывает мишуру, а потом быстро уходит со своей добычей. Что особо примечательно, прохожие никак не отреагировали на событие.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе двое юных грабителей сняли колеса с жигулей. В полицию крымской столицы обратился мужчина, который сообщил о краже колес с припаркованного им на ночь во дворе автомобиля.

В ночном клубе Симферополя девушка украла у парня дорогой телефон и банковскую карту. Как рассказал правоохранителям заявитель, в одном из ночных клубов крымской столицы он лишился смартфона, стоимостью свыше 50 тысяч рублей, и банковской карты, с которой позднее оказалось списано 4 тысячи рублей.

Экс-чиновник из Севастополя с подельником предстанут перед судом за мошенничество. Бывший начальник отдела госучреждения Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» и его сообщник предстанут перед судом.

В Симферополе неизвестный порезал колеса нескольким десяткам авто. Этой ночью в районе улицы Мате Залки неизвестный неизвестный порезал колеса нескольким десяткам авто.

Происшествия
На запах крови: полицейская собака в Крыму вывела на взломщика

На запах крови: полицейская собака в Крыму вывела на взломщика

33-летняя жительница Красноперекопска обратилась в полицию с заявлением о пропаже папки с документами, трех тысяч рублей и мобильного зарядного устройства.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет

Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет

Количество умерших - 20. Летальность 25 процентов.

Власть
В Киеве определились, где будут судить Аксенова и Поклонскую

В Киеве определились, где будут судить Аксенова и Поклонскую

Уголовное дело о госизмене, которое расследуется в Украине в отношении главы РК Сергея Аксенова, экс-прокурора республики Натальи Поклонской, спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова и других топ-чиновников полуострова, будет передано на рассмотрение в Деснянский суд Киева.

Актуальные темы

Топ-5 провальных крымских планов 2021 года

«В Крыму безостановочно и в космических масштабах улучшают инфраструктуру»: один из трюков по поддержанию этой иллюзии заключается в том, что каждый раз перед новогодними праздниками и пару месяцев после них крымские чиновники рассказывают, сколько всего будет построено, открыто и введено в эксплуатацию в наступающем году.

вчера

Власть
Ремонт водовода уже полгода отравляет жизнь севастопольцам

Ремонт водовода уже полгода отравляет жизнь севастопольцам фото

Горожане рассказали о некомпетентном и наплевательском подходе к проведению работ организацией «Современные системы реновации».

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации