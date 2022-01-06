Министр юстиции РФ исполнил желание школьника из Крыма

Министр юстиции РФ Анатолий Чуйченко, участвуя в акции «Елка желаний», исполнил мечту школьника Леши Шадрина из Республики Крым - мальчик проехал в кабине поезда вместе с машинистом.

Об этом пишет ТАСС.

«Я написал письмо на «Елку желаний» через сайт: «Я хочу прокатиться на поезде в кабине машиниста, я хочу быть машинистом». Я понимаю, что это сложная работа, но я учусь и готовлюсь к ней. Мне очень нравятся поезда, поэтому я очень сильно рад», - рассказал школьник журналистам.

По словам мальчика, он увлечен поездами и железными дорогами с шести лет, но раньше видел локомотив только на станции и ни разу не бывал внутри него. «Впечатления очень хорошие. Поезд новый, комфортный, хороший. Узнал, как работает информатор - у машиниста есть табло, где все станции, машинист сам не объявляет остановки, а только выбирает запись», - поделился он впечатлениями.

Акция «Елка желаний» была инициирована проектом «Мечтай со мной», обычно она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей или из нуждающихся семей, смогли ощутить атмосферу праздника и воплотить мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний.

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