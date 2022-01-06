Крымским водителям рассказали о новых требованиях к регистрации авто

Внесены изменения в федеральный закон о госрегистрации транспортных средств в РФ.

Как сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Крыму, теперь при постановке авто на учет необходимо также предоставлять действующую диагностическую карту, в которой есть заключение о соответствии машины требованиям безопасности транспортных средств.

«Диагностическая карта предоставляется на транспортное средство, если с года его изготовления прошло более четырех лет (включая год изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство) для постановки на государственный учет, совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, или в случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства», - уточнили в ГИБДД.

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