Власть
Крымским водителям рассказали о новых требованиях к регистрации авто
Внесены изменения в федеральный закон о госрегистрации транспортных средств в РФ.
Как сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Крыму, теперь при постановке авто на учет необходимо также предоставлять действующую диагностическую карту, в которой есть заключение о соответствии машины требованиям безопасности транспортных средств.
«Диагностическая карта предоставляется на транспортное средство, если с года его изготовления прошло более четырех лет (включая год изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство) для постановки на государственный учет, совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, или в случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства», - уточнили в ГИБДД.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В центре Севастополя на Рождество перекроют движение транспорта. В Севастополе 7 января перекроют движение транспорта в центре города.
Маломерные суда начнут регистрировать в электронном виде. Услуги по регистрации и освидетельствованию маломерных судов, а также аттестации судоводителей на право их управления с 1 марта 2022 года будут предоставляться в электронном виде.
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Количество умерших - 20. Летальность 25 процентов.
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