Крымчанка пожаловалась на отказ в визе США для участия в конкурсе «Миссис мира»

фото © Facebook Виктории Биль

Крымчанка Анна Малоземова утверждает, что из-за «визовых ограничений» не сможет приехать в США для участия в ежегодном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис мира».

Об этом Малоземова написала на своей странице в Instagram.

«К сожалению, из-за визовых ограничений между нашими странами я не смогу принять участие в конкурсе в этом году. То, что мне не дали возможности увидеться с каждым из вас лично, – это для меня самое большое разочарование», – написала она.

Малоземова позиционирует себя как «Миссис Крым-Мир».

Организатор конкурсов красоты в Крыму Виктория Биль подтвердила в Instagram, что Малоземова не поедет в США, потому что «получить визу США нам не удалось».

«Пусть красивая история MRS. WORLD продолжается! А Анна получила право представить Крым в следующем году! Благодарим за эту возможность Вице Президента Mrs. World Тану Джонсон!» – написала Биль.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Киеве определились, где будут судить Аксенова и Поклонскую. Уголовное дело о госизмене, которое расследуется в Украине в отношении главы РК Сергея Аксенова, экс-прокурора республики Натальи Поклонской, спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова и других топ-чиновников полуострова, будет передано на рассмотрение в Деснянский суд Киева.

МФЦ Крыма возобновит работу после 9 января. В Крыму в связи с новогодними праздниками центры «Мои документы» не будут работать до 9 января включительно.

Поклонская пожаловалась на бездействие полиции в Крыму. Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская пожаловалась на бездействие полиции в Крыму после проникновения на территорию ее дома в Крыму гражданина Украины.

Тамада на чужой свадьбе: эксперты раскритиковали губернатора Севастополя. Массированный пиар губернатора Севастополя не помог ему ни стать своим среди горожан, ни доказать свою эффективность экспертам.