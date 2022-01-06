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Крымчанка пожаловалась на отказ в визе США для участия в конкурсе «Миссис мира»
фото © Facebook Виктории Биль
Крымчанка Анна Малоземова утверждает, что из-за «визовых ограничений» не сможет приехать в США для участия в ежегодном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис мира».
Об этом Малоземова написала на своей странице в Instagram.
«К сожалению, из-за визовых ограничений между нашими странами я не смогу принять участие в конкурсе в этом году. То, что мне не дали возможности увидеться с каждым из вас лично, – это для меня самое большое разочарование», – написала она.
Малоземова позиционирует себя как «Миссис Крым-Мир».
Организатор конкурсов красоты в Крыму Виктория Биль подтвердила в Instagram, что Малоземова не поедет в США, потому что «получить визу США нам не удалось».
«Пусть красивая история MRS. WORLD продолжается! А Анна получила право представить Крым в следующем году! Благодарим за эту возможность Вице Президента Mrs. World Тану Джонсон!» – написала Биль.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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