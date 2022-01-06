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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет

08:57 четверг, 6 января 2022
Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет

фото © interfax.ru

Количество умерших - 20. Летальность 25 процентов.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 74 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 397 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 157 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 73 человека, выздоровевших за весь период – 118 810.

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Омикрон» в России будет протекать тяжелее, чем в Европе. Волна заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России будет протекать тяжелее, чем в Европе, поскольку в европейских странах уже формировался популяционный иммунитет.

Власти Крыма рапортуют о 25-процентной летальности от коронавируса на полуострове. Крымские цифры пугают весь мир.

Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за минувшие сутки коронавирусом заразились 59 человек, три пациента скончались, сообщила пресс-служба правительства города.

Процент летальности от коронавируса в Крыму достиг катастрофических цифр. Если верить официальным данным крымских властей, полуостров остается самым сложным регионом в мире по смертности от коронавируса.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет

Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет

Количество умерших - 20. Летальность 25 процентов.

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