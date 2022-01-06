Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Каникулы могут продлить в России из-за вспышки нового штамма COVID-19 ● Власти Севастополя назвали число заразившихся и умерших от COVID ● «Омикрон» в России будет протекать тяжелее, чем в Европе ● Власти Крыма рапортуют о 25-процентной летальности от коронавируса на полуострове ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет
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Количество умерших - 20. Летальность 25 процентов.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 74 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 397 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 157 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 73 человека, выздоровевших за весь период – 118 810.
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Омикрон» в России будет протекать тяжелее, чем в Европе. Волна заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России будет протекать тяжелее, чем в Европе, поскольку в европейских странах уже формировался популяционный иммунитет.
Власти Крыма рапортуют о 25-процентной летальности от коронавируса на полуострове. Крымские цифры пугают весь мир.
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за минувшие сутки коронавирусом заразились 59 человек, три пациента скончались, сообщила пресс-служба правительства города.
Процент летальности от коронавируса в Крыму достиг катастрофических цифр. Если верить официальным данным крымских властей, полуостров остается самым сложным регионом в мире по смертности от коронавируса.
Коронавирус в Крыму: выявляемость падает, смертность растет
Количество умерших - 20. Летальность 25 процентов.
В Киеве определились, где будут судить Аксенова и Поклонскую
Уголовное дело о госизмене, которое расследуется в Украине в отношении главы РК Сергея Аксенова, экс-прокурора республики Натальи Поклонской, спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова и других топ-чиновников полуострова, будет передано на рассмотрение в Деснянский суд Киева.
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