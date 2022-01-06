Какой сегодня праздник 6 января

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Сегодня, 6 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Хур-хрум-день

Необычный праздник Хур-хрум-день отмечается ежегодно 6 января. В наше время хурма выращивается везде, где существует теплый климат, поэтому кроме традиционных видов хурмы существуют и экзотические. К ним относится южноамериканская хурма, которую называют «шоколадный пудинг» или «черное яблоко», потому что она вырастает до размеров большого яблока зеленого цвета весом от 700 до 900 грамм, а затем, созревая, постепенно темнеет, приобретая вкус и цвет темного шоколада.

Незрелые плоды хурмы обладают вяжущим вкусом и могут вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта. Несмотря на относительно высокое содержание сахара хурма не способствует резкому повышению сахара в крови и на 100 грамм продукта содержит всего 62 ккал.

Плоды хурмы можно употреблять в свежем виде, высушивать, варить из них варенья, десерты, делать сидр, патоку, вино, пиво и самогон. Обжаренные и измельченные семена хурмы виргинской использовались солдатами армии Конфедерации и населением штатов Юга во время Гражданской войны в США как заменитель кофе.

Католическое Богоявление

Фото foma.ru

Праздник Богоявления, наравне с Пасхой и Пятидесятницей, является древнейшим христианским праздником. Посвящен он рождению Иисуса Христа и событиям, сопутствовавшим ему, и празднуется Римско-католической церковью 6 января. Более древнее название данного праздника — Явление.

В церковный календарь праздник Богоявления вошел в середине 2 века и сначала отмечался вместе с Рождеством Христовым (Армянская Церковь и до сих пор придерживается этой традиции) и с Крещением Иисуса в Иордане. В 4 веке празднование Рождества католической церковью было перенесено на 25 декабря, а у праздника Богоявления сохранилась прежняя дата — 6 января.

В дальнейшем смысл праздника в православии и католицизме приобрел разное значение. Так, в православии праздник Богоявления все более увязывался по смыслу с Крещением, а в католицизме — с евангельскими событиями после Рождества, главным образом, поклонением волхвов. Крещение же празднуется в воскресенье после Богоявления.

Рождественский сочельник (Навечерие Рождества Христова)

В народе его также называют «коляды». Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведем именно от Рождества Христова.

Также сегодня, 6 января, отмечают такие праздники:

- День трех королей в Германии

- День Бефаны в Италии

- Йорданов день в Болгарии (Богоявление)

- День песочного печенья в США

- День бобов (National Bean Day) в США

- Маленькое Рождество в Ирландии

- День марунов на Ямайке

- День вооруженных сил Ирака

- День Патет Лао в Лаосе

- Традиционный день подношения в Бутане

Сегодня именины празднуют: Агафья (Агафа), Антиох, Афродисий, Ахаик, Ахмет, Василла, Витимион, Евгения, Евсузий, Иакинф, Клавдия, Николай, Прот, Филипп.

Что происходило 6 января в прошлые годы

1066 - Гарольд Годвинсон становится королем Англии.

1217 - Орден меченосцев совершил рейд в новгородские земли.

1579 - заключение Аррасской унии, начало процесса объединения Нидерландов.

1813 - Издан манифест Александра I об окончании Отечественной войны.

1834 - Состоялось принятие Государственного гимна России «Боже, царя храни».

1846 - -Тарас Шевченко написал «Заповит».

1846 - в Киеве создано Кирилло-Мефодиевское общество.

1896 - премьера фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиота» братьев Люмьер.

1918 - ВЦИК принял декрет о роспуске Учредительного собрания.

1929 - Генрих Гиммлер становится главой СС.

1937 - прошла вторая Всесоюзная перепись населения СССР.

1943 - для личного состава Красной Армии введены погоны.

1978 - Государственный секретарь США Сайрус Вэнс передает правительству Венгрии корону Иштвана Святого.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 января. Какие праздники будут завтра?

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