Водитель и пассажир чудом спаслись из затонувшего в реке авто в Крыму

В Крыму водитель внедорожника решил проверить силы своего автомобиля и попробовал переправиться на нем на другой берег реки.

Однако сильное течение затянуло машину, и она ушла под воду практически полностью.

К счастью, водитель и пассажир смогли самостоятельно выбраться из транспортного средства. Как сообщают очевидцы в соцсетях, предположительно, инцидент произошел на реке Баштановка во второй половине дня 2 января.

Сообщается, что машина поехала вброд, через пару метров зацепилась за мост и перевернулась. Позже, по словам очевидцев, владельцы автомобиля своими силами смогли вытащить его из воды.

«В Качу спускают и, скорее всего, в районе села Баштановка Бахчисарайского района и снесло. В прошлом году после летнего паводка тоже джип ловили, правда, км на 10-12 выше по течению», — прокомментировал один из пользователей соцсетей под ником Сергей Парубец.

«Развлекались ребята. Возможности авто испытывали. Автомобиль эвакуирован своими силами. Пострадавших нет», — добавил пользователь соцсетей под ником Наташа Наумова.

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