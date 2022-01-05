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Коронавирус в Крыму

Власти Севастополя назвали число заразившихся и умерших от COVID

Власти Севастополя назвали число заразившихся и умерших от COVID

фото © pixabay.com

В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

«25 человек выписаны после выздоровления. Умерли пятеро в возрасте от 66 до 95 лет», - говорится в сообщении.

Общее число заболевших COVID-19 достигло 52 977 человек. На сегодняшний день выздоровели 50 267 пациентов, 1 852 скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма рапортуют о 25-процентной летальности от коронавируса на полуострове. Крымские цифры пугают весь мир.

Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за минувшие сутки коронавирусом заразились 59 человек, три пациента скончались, сообщила пресс-служба правительства города.

Процент летальности от коронавируса в Крыму достиг катастрофических цифр. Если верить официальным данным крымских властей, полуостров остается самым сложным регионом в мире по смертности от коронавируса.

Заболевших меньше, чем выписанных: о коронавирусе в Севастополе. По состоянию на 3 января в Севастополе зарегистрированы 60 новых случаев заболевания COVID-19.

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Власти Севастополя назвали число заразившихся и умерших от COVID

Власти Севастополя назвали число заразившихся и умерших от COVID

В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

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