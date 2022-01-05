Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● Процент летальности от коронавируса в Крыму достиг катастрофических цифр ● Заболевших меньше, чем выписанных: о коронавирусе в Севастополе ● Коронавирус в Крыму: смертность не падает ● Число умерших от ковида в Крыму в 2021 году выросло в 7,5 раз
Власти Крыма рапортуют о 25-процентной летальности от коронавируса на полуострове
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Крымские цифры пугают весь мир.
В то время, как во всем мире растет количество новых случаев коронавируса, в Крыму официальные цифры показывают существенное снижение этого значения. Только смертность остается на запредельном уровне.
Если в Европе из каждой сотни заболевших умирает максимум 1 человек, в Украине - 3-4, в России - 4-5, то в Крыму 24-25. Так за последние сутки от ковида на полуострове умерло 19 человек.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 4 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 323 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 869 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 72 человека, выздоровевших за весь период – 118 737.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Процент летальности от коронавируса в Крыму достиг катастрофических цифр. Если верить официальным данным крымских властей, полуостров остается самым сложным регионом в мире по смертности от коронавируса.
Заболевших меньше, чем выписанных: о коронавирусе в Севастополе. По состоянию на 3 января в Севастополе зарегистрированы 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Коронавирус в Крыму: смертность не падает. Крым остается единственным местом в мире, где процент летальности от ковида превышает 20 процентов.
Число умерших от ковида в Крыму в 2021 году выросло в 7,5 раз. В последний день 2021 года в Крыму зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, падение заболеваемости отмечается уже 42 дня.
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