Власти Крыма рапортуют о 25-процентной летальности от коронавируса на полуострове

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Крымские цифры пугают весь мир.

В то время, как во всем мире растет количество новых случаев коронавируса, в Крыму официальные цифры показывают существенное снижение этого значения. Только смертность остается на запредельном уровне.

Если в Европе из каждой сотни заболевших умирает максимум 1 человек, в Украине - 3-4, в России - 4-5, то в Крыму 24-25. Так за последние сутки от ковида на полуострове умерло 19 человек.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 4 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 323 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 869 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 72 человека, выздоровевших за весь период – 118 737.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Процент летальности от коронавируса в Крыму достиг катастрофических цифр. Если верить официальным данным крымских властей, полуостров остается самым сложным регионом в мире по смертности от коронавируса.

Заболевших меньше, чем выписанных: о коронавирусе в Севастополе. По состоянию на 3 января в Севастополе зарегистрированы 60 новых случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус в Крыму: смертность не падает. Крым остается единственным местом в мире, где процент летальности от ковида превышает 20 процентов.

Число умерших от ковида в Крыму в 2021 году выросло в 7,5 раз. В последний день 2021 года в Крыму зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, падение заболеваемости отмечается уже 42 дня.