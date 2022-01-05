Водный кризис
Развитие сюжета: Водохранилища Крыма за месяц пополнились на 20 млн кубометров ● В Крыму оценили запасы воды в водохранилищах ● В России уверены, что в Крыму нет никаких проблем с водой ● Аксенов пообещал в лесах под Алуштой построить новое водохранилище ● Мэр Ялты решила, что воды хватит воды минимум на год
В Крыму пересыхает самая длинная река ЮБК
фото © Крым.реалии
Река Суук-Су, которая считается самой длинной на ЮБК, несмотря на декабрьские осадки, остается обезвоженной.
Местный краевед рассказал Крым.Реалии, что Суук-Су и другие реки не восстанавливаются из-за «множества новых скважин, пробуренных после 2014 года в регионе, в результате чего уровень подземных вод сильно снизился, многие родники исчезли».
«Поэтому земля теперь как сухая губка впитывает все осадки, пытаясь восполнить подземные воды, а рекам, питающимся дождевыми и родниковыми водами уже мало, что остается», – отметил краевед.
В январе 2021 года сообщалось, что река Суук-Су настолько обмелела, что уже перестала впадать в море, как это было ранее.
Протяженность реки Суук-Су – 22 км, в нее впадает множество ручьев. Устье реки расположено у подножия мыса Алчак в Судаке.
3 января в Гидрометцентре Крыма сообщили, что суммарный запас воды в водохранилищах Крыма по состоянию на конец декабря составлял 126 млн кубометров. Это почти на 20,8 млн больше, чем месяцем ранее.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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