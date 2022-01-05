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Водный кризис

В Крыму пересыхает самая длинная река ЮБК

13:36 среда, 5 января 2022
В Крыму пересыхает самая длинная река ЮБК

фото © Крым.реалии

Река Суук-Су, которая считается самой длинной на ЮБК, несмотря на декабрьские осадки, остается обезвоженной.

Местный краевед рассказал Крым.Реалии, что Суук-Су и другие реки не восстанавливаются из-за «множества новых скважин, пробуренных после 2014 года в регионе, в результате чего уровень подземных вод сильно снизился, многие родники исчезли».

«Поэтому земля теперь как сухая губка впитывает все осадки, пытаясь восполнить подземные воды, а рекам, питающимся дождевыми и родниковыми водами уже мало, что остается», – отметил краевед.

В январе 2021 года сообщалось, что река Суук-Су настолько обмелела, что уже перестала впадать в море, как это было ранее.

Протяженность реки Суук-Су – 22 км, в нее впадает множество ручьев. Устье реки расположено у подножия мыса Алчак в Судаке.

3 января в Гидрометцентре Крыма сообщили, что суммарный запас воды в водохранилищах Крыма по состоянию на конец декабря составлял 126 млн кубометров. Это почти на 20,8 млн больше, чем месяцем ранее.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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