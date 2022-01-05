В Крыму мужчина вызвал полицию, испугавшись камня

В Крыму пьяный мужчина вызвал полицию, заявив, что обнаружил подозрительный предмет.

Об этом сообщил «Mash | Мэш на волне» в «ВК».

По данным источника, происшествие произошло в селе Червоное. 40-летний хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил заняться ремонтом. В ходе выполнения работ он обнаружил круглый предмет. Мужчине он показался подозрительным, была вызвана полиция.

«На место примчалась специально подготовленная группа и принялась обследовать помещение. Подозрительный предмет оказался бутовым камнем», - сообщает источник.

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