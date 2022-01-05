Происшествия
В Феодосии два человека пострадали в ДТП
Крымские спасатели накануне оказали помощь пострадавшим в аварии, которая произошла в Феодосии.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
«Произошло столкновение двух легковых автомобилей: Lada и Opel. Сотрудниками МЧС Крыма были приняты все противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ЧП. В результате происшествия пострадали два человека», – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что сообщение об аварии поступило в МЧС накануне в 19.25. На место происшествия отправили дежурную смену феодосийского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» в составе пяти человек и одной единицы техники.
Также привлекались сотрудники главного управления МЧС России по Республике Крым, скорой медицинской помощи и ГИБДД.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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