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Власть

Украинские разведчики тренировались «внезапно нападать» вблизи Крыма

06:21 среда, 5 января 2022
Украинские разведчики тренировались «внезапно нападать» вблизи Крыма

фото © Новости Крыма

Украинские воины-разведчики тренируются «давать отпор врагу на близком расстоянии» и «внезапно нападать на объекты» вблизи Крыма.

Об этом сообщает командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

«После выдвижения на рубеж открытия огня, бойцы передвигаются на поле боя разными способами, взаимно прикрывая друг друга. Такой метод позволяет вести прицельный огонь из разных положений и одновременно вести разведку противника и местности», – сообщил офицер группировки войск, подполковник Кирилл Холявко.

По словам офицера, разведчики отработали такой элемент ближнего боя как налет.

«Налет – это способ ведения разведки с целью внезапного нападения на объект с целью захвата документов и образцов вооружения. Каждый разведчик, входящий в состав боевой группы, должен быть обучен подобным приемам ведения разведки. Только благодаря постоянной подготовке можно добиться результатов при накоплении опыта по тактике», – сообщил Холявко.

В Южном военном округе России намерены в 2022 году провести свыше трех тысяч мероприятий боевой подготовки. На учениях планируется отработать вопросы «создания и применения группировок на операционных направлениях».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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