Власть
Стало известно каким в Новый год был пассажиропоток в Крым и обратно
С 31 декабря 2021 года по 4 января 2022 года границу между Крымом и Херсонской областью пересекли 6349 человек и 760 транспортных средств, сообщает Херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы.
Большинство путешественников пересекали админграницу с целью посещения родственников.
«При осмотре чемодана одного из путешественников с помощью рентгено-телевизионного интроскопа пограничники обнаружили нож, похожий на холодное оружие и передали его правоохранителям. Других правонарушений на админгранице с ВОТ АР Крым в период минувших выходных пограничники не зафиксировали», – говорится в сообщении.
Ранее власти сообщили, что продолжают пропускать «иностранных граждан» в Крым только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
В пунктах пропуска «Каланчак» и «Чонгар» на границе между Крымом и Украиной установили рентгено-телевизионные интроскопы для досмотра багажа.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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В феврале в Крым отправится первый экскурсионный поезд. С середины февраля в Крым из Москвы отправится первый экскурсионный поезд. Туристический железнодорожный маршрут «Крымский вояж» рассчитан на 7 дней.
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