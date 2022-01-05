Стало известно каким в Новый год был пассажиропоток в Крым и обратно

С 31 декабря 2021 года по 4 января 2022 года границу между Крымом и Херсонской областью пересекли 6349 человек и 760 транспортных средств, сообщает Херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы.

Большинство путешественников пересекали админграницу с целью посещения родственников.

«При осмотре чемодана одного из путешественников с помощью рентгено-телевизионного интроскопа пограничники обнаружили нож, похожий на холодное оружие и передали его правоохранителям. Других правонарушений на админгранице с ВОТ АР Крым в период минувших выходных пограничники не зафиксировали», – говорится в сообщении.

Ранее власти сообщили, что продолжают пропускать «иностранных граждан» в Крым только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

В пунктах пропуска «Каланчак» и «Чонгар» на границе между Крымом и Украиной установили рентгено-телевизионные интроскопы для досмотра багажа.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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