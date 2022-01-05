Симферополь потратит 28 миллионов рублей на содержание детских площадок

В бюджете Симферополя на 2022 год впервые предусмотрены расходы на содержание детских игровых площадок – 28,4 миллиона рублей.

Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Отмечается, что собственные доходы бюджета Симферополя на 2022 год спрогнозированы в объеме 4 494,2 млн руб, что на 14,6% больше утвержденных показателей 2021 года.

Прогнозируемый рост собственных доходов города позволяет предусмотреть увеличение суммы на оплату питания для детей льготных категорий (до 194 млн руб) и обеспечить софинансирование московских средств на благоустройство общественных и дворовых территорий (176 млн руб).

Значительно увеличены расходы на благоустройство и санитарную очистку территории города – до 225,5 миллионов рублей. Также в городском бюджете впервые предусмотрены расходы на оплату лизинговых платежей в сумме 121,8 млн руб.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Водохранилища Крыма за месяц пополнились на 20 млн кубометров. Суммарный запас воды в водохранилищах Крыма на конец декабря прошлого года составил более 126 млн кубометров, что на 20,7 млн «кубов» больше, чем месяцев ранее.

Гражданские активисты назвали главные проблемы крымчан в сфере ЖКХ. В феврале прошлого года в Крыму началась деятельность республиканской общественной организации «Гражданский контроль ЖКХ».

Здания Ялтинской стоматологической поликлиники пообещали отремонтировать. Более 6,5 млн рублей потратят в следующем году на ремонт помещений стоматологической поликлиники в Ялте.

В Крыму оценили запасы воды в водохранилищах. К концу ушедшего года крымские водохранилища накопили 126,7 млн кубометров воды.