Власть
Симферополь потратит 28 миллионов рублей на содержание детских площадок
В бюджете Симферополя на 2022 год впервые предусмотрены расходы на содержание детских игровых площадок – 28,4 миллиона рублей.
Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Отмечается, что собственные доходы бюджета Симферополя на 2022 год спрогнозированы в объеме 4 494,2 млн руб, что на 14,6% больше утвержденных показателей 2021 года.
Прогнозируемый рост собственных доходов города позволяет предусмотреть увеличение суммы на оплату питания для детей льготных категорий (до 194 млн руб) и обеспечить софинансирование московских средств на благоустройство общественных и дворовых территорий (176 млн руб).
Значительно увеличены расходы на благоустройство и санитарную очистку территории города – до 225,5 миллионов рублей. Также в городском бюджете впервые предусмотрены расходы на оплату лизинговых платежей в сумме 121,8 млн руб.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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