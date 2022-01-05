Севастопольцев растрогал светящийся троллейбус

Не заметить невозможно: по улицам города курсирует необычный транспорт.

Он весь сверкает новогодними огнями, заметен издали и вызывает самые добрые эмоции: на дорогах Севастополя появился «волшебный» троллейбус, а некоторым удалось в нем прокатиться.

«Он поднимает настроение даже днем! Когда выключены гирлянды! Здорово придумали!», » Люди довольные, все с улыбкой, нам настроение поднял, и на выходе водитель пожелал счастья!», «Мы ехали на машине, и он навстречу! Восторг не описать! Реально круто!» – отзываются те, кому посчастливилось его увидеть, в одной из групп Вконтакте.

Пользователи городского сегмента соцсети наперебой делятся впечатлениями, фото и видео необычного транспортного средства. Богато декорированный изнутри и снаружи гирляндами, заснеженными еловыми лапами и новогодними игрушками, он был замечен и в центре Севастополя, и на проспекте Ген. Острякова, а кто-то говорит, что видел его даже на Летчиках в Камышовой.

Очевидцы и пассажиры-счастливчики предположили, что машина, которую проще всего застать после обеда на 12-м маршруте, не выходит на обычное рабочее дежурство, а участвует в каких-то съемках.

В тексте использованы материалы: Форпост

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