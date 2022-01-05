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Происшествия

С начала года в Крыму произошло уже 30 пожаров

09:36 среда, 5 января 2022
С начала года в Крыму произошло уже 30 пожаров

фото © Public Domain Pictures

На территории Республики Крым с начала 2022 года ликвидировано 30 техногенных пожаров, на которых пострадало 8 человек, спасено 4 человека, эвакуировано 15.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ по Республике Крым МЧС России.

Подразделения МЧС России привлекались на ликвидацию последствий ДТП 17 раз, спасено 4 человека, оказана помощь 16.

Всего для обеспечения безопасности в новогодние и рождественские праздники в Республике Крым задействованы силы и средства МЧС России в составе 377 человек и 87 единиц техники.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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