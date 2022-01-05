Прогноз погоды в Крыму на среду 5 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 5 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (ветер юго-западный 17-22 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (ветер юго-западный 17-22 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (ветер юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (ветер северо-западный с переходом на юго-западный 17-22 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью от 5 до 9 градусов. Ветер юго-западный 20 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер южный 25 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 83 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 6 до 9 градусов. Ветер юго-западный 27 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью от 5 до 9 градусов. Ветер южный 31 км/час, возможны порывы до 64 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 31 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 92 до 99 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 4 до 8 градусов. Ветер юго-западный 23 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 92 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 26 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 99 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 3 до 6 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 92 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 4 до 7 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 97 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 7, в Николаевке - 8, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 5, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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