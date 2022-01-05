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Коронавирус в Крыму

«Омикрон» в России будет протекать тяжелее, чем в Европе

11:03 среда, 5 января 2022
«Омикрон» в России будет протекать тяжелее, чем в Европе

фото © gismeteo.ru

Волна заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России будет протекать тяжелее, чем в Европе, поскольку в европейских странах уже формировался популяционный иммунитет.

Такое мнение выразил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«По европейским данным, риски госпитализации тех, кто заразился «омикроном, снизились, по сравнению с «дельтой», примерно в два раза, и намного больше по случаям летальности. Основной вклад здесь дает накопленный популяционный иммунитет, и в меньшей степени сказывается действие самого возбудителя «омикрона», — сказал Крючков в комментарии URA. RU.

В качестве примера он привел Великобританию, где люди старше 60 лет в 90% случаях получили либо две, либо три инъекции вакцины от коронавируса.

Согласен с ним и доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Как показывают исследования, чтобы обеспечить достаточную защиту от «омикрона», мы должны уже сейчас очень активно ревакцинировать людей, особенно пожилых и людей, имеющих несколько хронических заболеваний. Но у нас еще несколько миллионов взрослых не охвачено даже первичной вакцинацией. Мы находимся в зоне риска», — пояснил он.

По словам Токарева, в США и ЕС «омикроном» активно заражаются дети, но переносят болезнь легче. Обусловлено это тем, что во многих зарубежных странах уже с середины прошлого года проводят вакцинацию детей с 3-5 лет, подчеркнул он.

«Мы пока еще не начинали прививочную кампанию среди подростков. Поэтому не исключено, что нас ждет очень существенный рост заболеваемости и случаев госпитализации среди этой группы населения», — заключил Токарев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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