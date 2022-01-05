Крымчане в шоке: власти готовят очередную «стройку века»

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В Крыму готовится очередная «стройка века». На деньги из государственного бюджета власти полуострова собираются построить новую автодорогу, которая соединит федеральную трассу «Таврида» и шоссе Симферополь – Алушта – Ялта.

По решению местных чиновников дорога пройдет через село Заречное, расположенное в 15 километрах от крымской столицы. В зоне отселения окажутся сотни домов. Стройка испортит жизнь тысячам крымчан и поставит окрестные долины на грань экологической катастрофы.

Летом 2020 года в Крыму открыли полноценное движение по федеральной автотрассе «Таврида». Эта дорога протяженностью 250 километров связывает Севастополь, Симферополь и мост через Керченский пролив. Но на Южный берег Крыма, куда в летний сезон едет основная масса туристов, по-прежнему приходится добираться по старой дороге. Машины с «материка» попадают на Ялтинское шоссе транзитом через Симферополь, поэтому город страдает от бесконечных пробок.

Впервые о строительстве юго-восточного обхода Симферополя, который разгрузит крымскую столицу от транзитного транспорта, заговорили еще в 2019 году. На следующий год определили «коридор» новой трассы – от села Мазанка до села Заречное. Жители населенных пунктов, мимо которых должна пройти дорога, еще тогда обратились к руководству полуострова с просьбой прокладывать дорогу подальше от жилых домов и от Аянского водохранилища – крупного резервуара, построенного почти сто лет назад и питающего пресной водой в том числе Симферополь.

Представители властей обещали крымчанам, что их пожелания учтут. Однако в ноябре этого года глава Крыма Сергей Аксенов официально объявил о том, что власти полуострова приняли окончательное и бесповоротное решение вести трассу прямо по территории села Заречное. «Приношу жителям села извинения и гарантирую, что нами будут приняты все меры, чтобы качество их жизни не пострадало», – написал чиновник.

Согласно предварительному проекту, длина юго-восточного обхода Симферополя составит 27 километров, пропускная способность нового участка будет равняться 30–40 тысячам автомобилей в сутки, скоростной режим – 120 километров в час. Строительные работы обещают начать в 2022 году и закончить в 2024-м. Возведение трассы обойдется в 32 миллиарда рублей. Деньги выделят в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года».

По официальным данным, ради строительства шоссе в Заречном придется изъять 177 земельных участков и снести 58 жилых домов. Впрочем, Сергей Аксенов предупредил, что цифра не окончательная: не все успели поставить свою недвижимость на кадастровый учет. Жителям, чьи дома пойдут под снос, власти посулили щедрую компенсацию: с 1 декабря к работе приступили оценщики, чья задача – «справедливо определить стоимость территории и решить все возможные разногласия». «Наша основная цель – минимизировать для людей стресс и возможные финансовые потери в результате строительства дороги», – заявил руководитель полуострова.

Однако жители Заречного утверждают, что их интересы местные чиновники игнорируют.

Председатель территориального общественного самоуправления «Заречное» Евгений Крылов и его семья переехали в село около десяти лет назад. Его дом не собираются пускать под снос, но активист не считает, что ему повезло: трасса пройдет в 50 метрах от его жилища. Но главное, что разрезанный надвое населенный пункт, в котором будет уничтожена вся инфраструктура, фактически перестанет существовать.

По словам Крылова, два года назад в Торговом переулке, который является самой старой улицей Заречного, появились геодезисты, которые снимали замеры. От них жители узнали, что через село собираются прокладывать объездную дорогу. Официально людей об этом никто не уведомил, объяснения появились только после того, как заречненцы добились встречи с местными депутатами. Жителей села на собрании огорошили известием о том, что магазины, аптеки, сельский клуб, спортивная площадка, начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт и прочие жизненно важные объекты на оживленном пятачке в центре Заречного будут уничтожены ради новой трассы. После того как люди выразили возмущение, состоялись общественные слушания, на которых более 500 человек высказались против прокладки шоссе по территории села.

«Совместно со специалистами был разработан альтернативный вариант – по краю села, вдоль границы военного полигона «Ангарский». Нам предоставили все исследования, никаких противопоказаний против этого нет. Земли Министерства обороны не затрагиваются. Этот вариант поддержало большинство жителей. По нему под снос попадало не более десяти домовладений. Все остальное – это пустые участки», – рассказывает Евгений Крылов.

По мнению общественника, при строительстве дороги по такому варианту под снос попадут не заявленные властями 58 домов, а гораздо больше: «Многие люди давным-давно построились, но дома не оформляли. Их больше ста». Кроме того, судя по картам, по которым работают геодезисты, и судя по плотному расположению разведочных скважин, на месте нынешнего центра села, появится несколько дорожных «развязок-бабочек». Для этого потребуются дополнительные участки, а значит сносимых построек будет в разы больше.

Альтернативный вариант проходит в основном через пустыри и незастроенные земельные наделы. Не считая сноса десятка коттеджей, которые оказались бы на пути новой трассы, строителям пришлось бы разве что перенести на другое место несколько столбов линии электропередачи.

Окончательный проект новой трассы обещают представить на суд публики только в 2022 году. В настоящий момент составляется детальный план территории, а геодезисты продолжают брать образцы грунта. Поэтому сказать точно, кого именно ждет отселение, пока никто не может. По словам активистов, им до сих пор не предоставили подписанный должностными лицами план строительства. Карта, выставленная на всеобщее обозрение в сельском клубе, отличается от тех, по которым работают геодезисты, а также от карты, опубликованной на сайте Добровского сельского поселения. Неопределенность создает дополнительное напряжение. Последние два года люди живут словно на пороховой бочке.

По всему селу на заборах домовладений развешаны одинаковые темно-синие таблички: «Мы хотим здесь жить! Нам не нужны компенсации! Не трогайте село и Аян!» На многих домах виднеются объявления о продаже. Евгений Крылов объясняет, что в последнее время для Заречного это обычное дело. Кто-то хочет уехать, не дожидаясь масштабного строительства, и начать новую жизнь на новом месте. Кто-то пытается при помощи риелторов получить адекватную оценку стоимости жилья: государственным оценщикам люди не доверяют.

Предварительно озвученные чиновниками суммы компенсаций за сопоставимые по размерам дома и участки отличаются в разы. Это тоже нервирует людей. В любом случае, речь идет о незначительных суммах. Небольшой одноэтажный дом на участке в 10 соток, в котором проживает многодетная семья, предварительно был оценен в 5 миллионов рублей. За эти деньги в Крыму сложно купить и однокомнатную квартиру. За солидный дом площадью 220 квадратных метров вместе с земельным участком государство пообещало хозяевам 15 миллионов рублей – явно меньше рыночной стоимости.

Те жители, чьи дома сносу не подлежат, убеждены, что им будет еще хуже, поскольку они обречены на существование рядом с автострадой. Шум, выхлопные газы, пыль, вибрации, загрязнение воды и почвы – все это станет обязательным атрибутом жизни в Добровской долине, которая пока остается одним из самых экологически чистых мест в Крыму. Отгородить жилые от бесконечного потока машин обещают 17-метровым защитным экраном.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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