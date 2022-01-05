Климатолог предрек природные аномалии в наступившем году

фото © Новости Крыма

В 2022 году на планете сохранится тенденция к формированию аномальной погоды, которая будет выражаться в резких перепадах температур и чередовании периодов засухи и масштабного выпадения осадков.

Такой прогноз озвучил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

«Точно предсказать погоду на весь 2022 год нельзя. Можно только с уверенностью утверждать, что сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой и нервной погоды. То есть резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие», – сказал специалист в эфире радио Sputnik.

По прогнозу Кокорина, наступивший год будет холоднее, чем 2020-й и примерно такой же, как 2021 год. Постепенное похолодание на планете климатолог объяснил явлением под названием Ла-Нинья, происходящем в Тихом океане, когда поверхность воды из-за сильных ветров становится холоднее, что влияет на климат. Это означает, что из атмосферы в океан будет направлен усиленный поток тепла. Когда потом будет другая фаза, Эль-Ниньо, то все будет наоборот – климат станет теплее, предполагает Кокорин.

В следующие десятилетия глобальное потепление приведет к постепенному повышению температуры воздуха, добавил он.

Раннее климатолог Владимир Рябов высказал мнение, что глобальные изменения климата существенно отразятся на погоде полуострова и приведут к тому, что экстремальные погодные явления в регионе будут проявляться гораздо чаще.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Синоптики рассказали, какой будет погода в Крыму на Рождество. В ближайшие трое суток праздничной недели в Крыму погода будет обуславливаться влажной термически однородной воздушной массой Атлантики.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 4 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 4 января.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 3 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 3 января.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 2 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 2 января.