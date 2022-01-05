Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Севастополя назвали число заразившихся и умерших от COVID ● «Омикрон» в России будет протекать тяжелее, чем в Европе ● Власти Крыма рапортуют о 25-процентной летальности от коронавируса на полуострове ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● Процент летальности от коронавируса в Крыму достиг катастрофических цифр
Каникулы могут продлить в России из-за вспышки нового штамма COVID-19
фото © agropolit.com
Рассматривается вопрос увеличения периода отдыха для школьников до 16 января.
Из-за резкого скачка заболеваемости новым штаммом коронавируса в России могут продлить школьные каникулы. Данный вопрос рассматривает Минпросвещения, пишет «Интерфакс».
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что «омикрон» - новый вид COVID-19 – распространяется намного быстрее, чем другие штаммы. Первые случаи заражения данной инфекцией в России были зафиксированы в начале декабря, сейчас число официально зарегистрированных больных превысило сотню.
В связи с этим школьные каникулы предлагается продлить до 16 января, чтобы не допустить ухудшения эпидситуации и нарушения учебного процесса.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымские ученые помогут детям с аутизмом. Ученые Крымского федерального университета выиграли грант Российского научного фонда на изучение «зеркальной» системы мозга, что позволит получить новые данные об особенностях становления просоциального поведения и развития детей с аутизмом.
В Симферопольском районе не хватает 171 учителя. На сегодняшний день в Симферопольском районе существует 171 вакансия педагогов.
Дети замерзают в неотапливаемом школьном спортзале в Крыму. Температура воздуха в помещении не поднимается выше +3 градусов.
В Севастополе разрешили утренники с родителями в детсадах и школах. Власти Севастополя разрешили участвовать в детских утренниках родителям.
Каникулы могут продлить в России из-за вспышки нового штамма COVID-19
Рассматривается вопрос увеличения периода отдыха для школьников до 16 января.
Крымчане в шоке: власти готовят очередную «стройку века»
В Крыму готовится очередная «стройка века». На деньги из государственного бюджета власти полуострова собираются построить новую автодорогу, которая соединит федеральную трассу «Таврида» и шоссе Симферополь – Алушта – Ялта.
Власти Севастополя назвали число заразившихся и умерших от COVID
В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Стало известно кто погиб на Крымском мосту по пути в Керчь
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге Новороссийск - Керчь в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
2 января
Синоптики рассказали, какой будет погода в Крыму на Рождество
В ближайшие трое суток праздничной недели в Крыму погода будет обуславливаться влажной термически однородной воздушной массой Атлантики.