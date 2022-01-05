Каникулы могут продлить в России из-за вспышки нового штамма COVID-19

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Рассматривается вопрос увеличения периода отдыха для школьников до 16 января.

Из-за резкого скачка заболеваемости новым штаммом коронавируса в России могут продлить школьные каникулы. Данный вопрос рассматривает Минпросвещения, пишет «Интерфакс».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что «омикрон» - новый вид COVID-19 – распространяется намного быстрее, чем другие штаммы. Первые случаи заражения данной инфекцией в России были зафиксированы в начале декабря, сейчас число официально зарегистрированных больных превысило сотню.

В связи с этим школьные каникулы предлагается продлить до 16 января, чтобы не допустить ухудшения эпидситуации и нарушения учебного процесса.

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