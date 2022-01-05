Общество
Какой сегодня праздник 5 января
фото © pixabay.com
Сегодня, 5 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный разгрузочный день
Фото pixabay.com
Каждый год 31 декабря люди начинают вести себя странно. С утра и почти до самого вечера они готовят, при этом почти ничего не едят, а ближе к полуночи садятся за стол и начинают есть. Много.
Съедаются тазики салатов, несколько вариантов горячего, выпивается море шампанского и более крепких напитков, некоторые, особо стойкие, почти под утро добираются до десертов, остальные приступают к торту только вечером 1-го января.
Все, что необходимо для празднования – поменьше есть, но не голодать. После обильной еды уровень сахара в крови нестабилен, поэтому постоянно возникает ложное чувство голода, справиться с которым бывает непросто.
Попробуйте провести этот разгрузочный день на полноценном сбалансированном рационе с уменьшенной калорийностью, выбирайте продукты и блюда с высокой пищевой ценностью, а фастфуд и «мусорную» еду, набитую пустыми калориями и углеводами, исключите полностью. Тогда вас порадует не только результат, но и самочувствие.
День птиц (National Bird Day) в США
Фото pixabay.com
5 января является ежегодным празднованием Национального Дня птиц в США, который отмечают полмиллиона любителей и приверженцев, которые наблюдают и изучают птиц.
Многие американские экологические организации отмечают Национальный день птиц. Они пытаются привлечь внимание общественности и органов власти к сохранению перелетных птиц, защите исчезающих видов, созданию соответствующей среды обитания.
Празднование Национального дня птиц включает в себя различные мероприятия, которые помогают людям лучше изучить и получить больше информации о птицах. Любая деятельность, проводимая в этот день, должна быть связана с птицами.
Федулов день
День получил свое название в честь святого Феодула. Он жил в Фессалониках в третьем веке, когда императоры Диоклетиан и Максимилиан устраивали жестокие гонения на христиан. Феодул состоял чтецом при церкви. Гонители предложили ему отказаться от веры — или немедленно умереть. «Я выбираю жизнь, но жизнь вечную», — сказал Феодул. После этих слов его бросили в море с камнем на шее.
Также сегодня, 5 января, отмечают такие праздники:
- День работников социальной защиты в Беларуси
- Праздник Зервана-Карана
- День маленьких историй
- День взбитых сливок (National Whipped Cream Day) в США
- Харбинский международный фестиваль льда и снега в Китае
- Кавалькада царей-волхвов в Испании
- Национальный праздник Сербии Туциндан
- День рождения гуру Гобинда Синха в Индии
Сегодня именины празднуют: Агафопус, Василид (Василий), Геласий, Давид, Еварест, Евникиан, Евпор, Зотик (Изот), Наум, Нифонт, Павел, Помпей (Помпий), Сатурнин, Феодул, Феоктист.
Что происходило 5 января в прошлые годы
1585 - Основано ставропигиальное Братство во Львове.
1754 - в г. Петербурге издан царский указ об отмене в Гетманщине внутренних таможенных сборов, которые пополняли гетманскую казну.
1769 - Джеймс Ватт получает патент на свою паровую машину.
1870 - началась забастовка львовских типографовпервая рабочая забастовка в Западной Украине.
1875 - открыто здание национального оперного театра «Гранд-опера» в Париже.
1877 - русский отряд генерала Иосифа Гурко в очень трудных условиях перешел через Балканы и занял Софию, освободив ее от османского ига.
1895 - открыты рентгеновские лучи.
1911 - княжество Монако получило статус конституционной монархии.
1918 - УНР выпустила в оборот первые украинские банкноты с надписями на украинском, польском языках и языке идиш.
1919 - Красная армия заняла Вильнюс.
1919 - в Мюнхене основана Немецкая рабочая партия, преобразованная год спустя в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию.
1933 - в Сан-Франциско началось строительство одного из самых известных в мире мостов Золотые ворота. Завершено строительство было в 1937 году.
1935 - во время массовых репрессий арестован Борис Антоненко-Давыдович.
1939 - Государственное расовое Бюро Германии признали караимов (крымское население тюркского происхождения) не евреями ни по вероисповеданию, ни по расе.
1956 - к берегам Антарктиды доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция.
1968 - приход к власти в Чехословакии Александра Дубчека, который положил начало «Пражской весне».
1970 - Луганск переименован в Ворошиловград (до 1990-ого года).
1972 - начало работ по созданию в США многоразового транспортного космического корабля.
1977 - арестованы лидеры Украинского Хельсинского Союза Николай Руденко и Олекса Тихий.
1997 - Россия объявляет о выводе войск с территории Чечни, что стало формальным признаком окончания двухлетней неудачной русско-чеченской войны.
2001 - Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против вице-премьера Юлии Тимошенко. Ее обвинили в контрабанде и подделке документов.
2006 - Intel представил первый процессор линейки Core, пришедший на замену Pentium.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 января. Какие праздники будут завтра?
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