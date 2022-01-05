Власть
Горсвет расцветил любимую в Севастополе советскую гвоздику
По ее образу и подобию созданы и новые изделия, которые можно увидеть на улицах города.
Единственная из оставшихся еще с советских времен декоративная гвоздика из цветных лампочек на улице Гоголя в Севастополе вновь засветилась своими привычными цветами. Настоящим новогодним чудом назвали реставрацию раритетной световой консоли в группе «Архитектура Севастополя» в фейсбуке.
«В советское время ими была украшена вся улица, а сейчас чудом сохранилась лишь одна «гвоздика». Стоит ли говорить, как каждому из нас приятно узнавать что-то знакомое из своего детства, как хочется сохранить такие кусочки настоящего Севастополя!» - отмечают авторы публикации.
С просьбой восстановить старую консоль на предприятие «Горсвет» обратилась жительница города Маргарита Романюта.
«Все детали максимально сохранены. Заменены только электроматериалы, которые по истечению времени вышли из строя», поделились подробностями работы в Горсвете.
Энергетики настолько увлеклись идеей, что не только восстановили советскую световую гвоздику, но и создали по ее образцу из новейших материалов уже современные реплики, чтобы украшать ими улицы Севастополя.
Кстати, значительная часть светодиодных инсталляций, которыми украшен центр Севастополя к Новому году, останется на своих местах, чтобы радовать горожан и гостей города-героя и в другое время года. Речь идет о самых красивых конструкциях, среди которых парусники на Большой Морской и фигуры на Приморском бульваре.
В тексте использованы материалы: Форпост
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