Власть
Боевой самолет США мог отрабатывать удары по Крыму
Американское воздушное судно было замечено у берегов полуострова накануне.
Над Черным морем недалеко от берегов Крымского полуострова был замечен американский самолет JSTARS E-8C. Об этом свидетельствуют данные ресурса Flight Radar.
Воздушное судно взлетело с авиабазы Рамштайн. По данным экспертов, на которых ссылается «Военное дело», указанный борт является самолетом боевого управления и целеуказания. Его экипаж мог отрабатывать учебные задачи, связанные целеуказанием на крымской территории, то есть удары по разным объектам в регионе.
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