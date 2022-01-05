Боевой самолет США мог отрабатывать удары по Крыму

Американское воздушное судно было замечено у берегов полуострова накануне.

Над Черным морем недалеко от берегов Крымского полуострова был замечен американский самолет JSTARS E-8C. Об этом свидетельствуют данные ресурса Flight Radar.

Воздушное судно взлетело с авиабазы Рамштайн. По данным экспертов, на которых ссылается «Военное дело», указанный борт является самолетом боевого управления и целеуказания. Его экипаж мог отрабатывать учебные задачи, связанные целеуказанием на крымской территории, то есть удары по разным объектам в регионе.

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