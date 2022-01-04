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Происшествия

Ялтинские семьи остались без обуви, одежды и питания после пожара перед Новым годом

14:36 вторник, 4 января 2022
Ялта
Ялтинские семьи остались без обуви, одежды и питания после пожара перед Новым годом

фото © Мэрия Ялты

В Ялте 10 семей нуждаются в помощи после пожара в многоквартирном доме на улице Таврическая, сообщила в Instagram администрация Ялты.

По этим данным, пострадавшим нужны питание, одежда, обувь, лекарства, мужская одежда.

Власти города обещают, что погорельцам будет оказана материальная помощь по муниципальной программе «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории граждан муниципального образования городской округ Ялта на 2018-22 годы».

Пожар в многоквартирном доме в Ялте произошел днем 30 декабря. Спасатели эвакуировали из здания 20 человек, в том числе четверых детей. В результате ЧП обрушилась часть крыши и внешней стены жилого дома.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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