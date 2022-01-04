Ялтинские семьи остались без обуви, одежды и питания после пожара перед Новым годом

фото © Мэрия Ялты

В Ялте 10 семей нуждаются в помощи после пожара в многоквартирном доме на улице Таврическая, сообщила в Instagram администрация Ялты.

По этим данным, пострадавшим нужны питание, одежда, обувь, лекарства, мужская одежда.

Власти города обещают, что погорельцам будет оказана материальная помощь по муниципальной программе «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории граждан муниципального образования городской округ Ялта на 2018-22 годы».

Пожар в многоквартирном доме в Ялте произошел днем 30 декабря. Спасатели эвакуировали из здания 20 человек, в том числе четверых детей. В результате ЧП обрушилась часть крыши и внешней стены жилого дома.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе женщина сидя попыталась отбить место для парковк. В Севастополе, предположительно, на Северной стороне произошел странный конфликт, фрагмент которого выложили в одноименной группе соцсети ВКонтакте.

В Крыму за год без вести пропали 25 человек. На Крымском полуострове за прошлый год бесследно исчезли 25 взрослых и детей.

В Крыму разыскивают пенсионера, пропавшего 28 декабря. В Севастополе разыскивают мужчину, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Крым.

В Крыму фейерверк попал на балкон соседнего дома. Несоблюдение правил безопасности чуть не привело к трагичным последствиям в Крыму.