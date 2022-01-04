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Водный кризис

Водохранилища Крыма за месяц пополнились на 20 млн кубометров

08:51 вторник, 4 января 2022
Водохранилища Крыма за месяц пополнились на 20 млн кубометров

фото © Новости Крыма

Суммарный запас воды в водохранилищах Крыма на конец декабря прошлого года составил более 126 млн кубометров, что на 20,7 млн «кубов» больше, чем месяцев ранее.

Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«Происходило заполнение водой большинства водохранилищ, расположенных в руслах рек, общий суммарный запас воды в которых 27 декабря составил 126. 77 млн кубометров, что на 20. 78 млн кубометров больше, чем месяц назад», – говорится в сообщении.

В частности, в прошлом месяце приток воды в Белогорское водохранилище составил 5,1 млн, Симферопольское – 1,4 млн, Счастливое – 2,6 млн, Чернореченское – 9,4 млн кубометров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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