Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму оценили запасы воды в водохранилищах ● В России уверены, что в Крыму нет никаких проблем с водой ● Аксенов пообещал в лесах под Алуштой построить новое водохранилище ● Мэр Ялты решила, что воды хватит воды минимум на год ● В Крыму Загорское водохранилище заполнено на 90 процентов
Водохранилища Крыма за месяц пополнились на 20 млн кубометров
фото © Новости Крыма
Суммарный запас воды в водохранилищах Крыма на конец декабря прошлого года составил более 126 млн кубометров, что на 20,7 млн «кубов» больше, чем месяцев ранее.
Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
«Происходило заполнение водой большинства водохранилищ, расположенных в руслах рек, общий суммарный запас воды в которых 27 декабря составил 126. 77 млн кубометров, что на 20. 78 млн кубометров больше, чем месяц назад», – говорится в сообщении.
В частности, в прошлом месяце приток воды в Белогорское водохранилище составил 5,1 млн, Симферопольское – 1,4 млн, Счастливое – 2,6 млн, Чернореченское – 9,4 млн кубометров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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