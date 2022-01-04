Власть
В центре Севастополя на Рождество перекроют движение транспорта
В Севастополе 7 января перекроют движение транспорта в центре города.
Об этом сообщают власти города.
«Ввести временное ограничение движения всех видов транспортных средств на улице Ленина (от площади Суворова) – проспект Нахимова – площадь Лазарева – улица большая Морская до улицы Адмирала Октябрьского с 11.30 до 12.30 7 января 2022 года», – сказано в документе.
Также изменится направление одностороннего движения по улице Советской – от пересечения с улицей Воронина до улицы Ленина. А также на улице Воронина – от улицы Советской до Спуска Шестакова.
Отмечается, что ограничения движения транспорта связаны с проведение Крестного хода по случаю Рождества Христова.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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